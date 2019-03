Vilniaus apylinkės teismas penktadienį atmetė laikinuosius darbuotojus institute delegavusios tarpininkės – įdarbinimo agentūros „Manpower Lit“ ieškinį, kuriuo ši siekė panaikinti nepalankų Valstybinės darbo inspekcijos sprendimą. Inspekcijos Darbo ginčų komisija dar pernai birželį įpareigojo „Manpower Lit“ pakelti darbuotojams algas, kad šios prilygtų nuolat dirbančiųjų, bei sumokėti jiems šį skirtumą už pusę metų – kiekvienam po maždaug 3 tūkst. eurų. „Nors atsakovai nebuvo ir negalėjo būti pripažinti pareigūnais ar tarnautojais Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų reglamentų prasme, tačiau faktiškai jie atliko nuolat EIGE dirbančių darbuotojų darbo funkcijas“, – teigiama teismo pranešime spaudai. Teismas pripažino, kad laikinųjų darbuotojų vykdytos užduotys, darbinės funkcijos „nebuvo kokios nors ypatingai kitokios ir nebūdingos EIGE veiklai“, kad jų negalima būtų priskirti nuolat EIGE dirbantiems tarnautojams ir pareigūnams. Teismo nuomone, Lyčių lygybės institutas pasirinko dalies personalo įdarbinimo formą per įdarbinimo agentūrą su laikinaisiais darbuotojais, „iš esmės tokiu būdu siekdamas sumažinti žmogiškųjų išteklių kaštus atitinkamose pozicijose ir išvengti ilgesnės ir sudėtingesnės nuolatinių darbuotojų, ES tarnautojų atrankos procedūros“. „Tai (...) negali būti pagrindu per laikinojo darbo sutartis įdarbintiems atsakovams mokėti ženkliai mažesnį darbo užmokestį, nei nustatytas ES tarnautojams,“ – teigiama teismo sprendime. Sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per mėnesį. Šeši darbuotojai teisme anksčiau tvirtino, kad jų atlyginimų vidurkis sudarė daugiau nei 700 eurų, tuo metu tos pačios kategorijos, tą patį išsilavinimą ir darbo patirtį turinčių nuolatinių darbuotojų – beveik 2 tūkst. eurų. Savo ruožtu „Manpower“ ir EIGE atstovai laikėsi pozicijos, kad nenusižengė europiniams reikalavimams, jog už vienodą darbą institucijoje būtų mokamas vienodas atlyginimas, nes darbuotojų funkcijos iš esmės skyrėsi.

