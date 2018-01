Vilniaus apygardos administracinis teismas ketvirtadienį atmetė jo skundą dėl atleidimo iš darbo. „Žemės ūkio ministro sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas“, – sakė teisėjas Donatas Vansevičius. D. Kuprys teismo prašė panaikinti žemės ūkio ministro sprendimą atleisti jį iš pareigų, grąžinti į darbą ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. Teismo sprendimas nėra galutinis ir per mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Iš pareigų D. Kuprys atleistas pernai rugpjūčio 21 dieną – po to, kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pareiškė, kad jam nuolat kyla interesų konfliktas, nuomojantis žemės sklypus 13-oje iš 50 NŽT padalinių prižiūrimų teritorijų. Vienu metu ūkininkavęs ir NŽT vadovavęs D. Kuprys nuomojosi maždaug 55,4 hektarų žemės iš valstybės skirtinguose regionuose. „Visa esmė nagrinėjat šią bylą – užimant tam tikras pareigas, pareigūnas turi atsisakyti kažkokių privilegijų ar teisių. Pavyzdžiui, žurnalistas negali būti politiku, valstybės prezidentė negali būti politinės partijos nare, teisėjas negali irgi būti partijos nariu, dirbti kito darbo. O pareiškėjas, būdamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriumi, ir turėdamas valdingus įgaliojimus, nuomojosi žemę sau ir šį procesą turėjo prižiūrėti kaip pareigūnas viso nuomos proceso valstybinės žemės Lietuvoje. Tai buvo nuolat Viešųjų ir privačių interesų konflikte“, – BNS sakė teisėjas D. Vansevičus. NŽT nuo gruodžio vidurio vadovauja konkursą laimėjęs Laimonas Čiakas, anksčiau dirbęs Valstybės kontrolėje.

