Lietuvos vyriausias administracinis teismas (LVAT) spalio 25 dieną panaikino NŽT direktoriaus 2017 metų rugpjūčio 10 dienos įsakymą atleisti A. Gelžinį ir grąžino jį į lygiavertes pareigas valstybės tarnyboje. Be to, tarnyba turės išmokėti A. Gelžiniui vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką. A. Gelžinis BNS sakė dar nežinantis, kaip elgsis toliau – jis teigė dar nesutikęs su NŽT vadovu. LVAT šių metų balandį buvo nutaręs, kad A.Gelžinis atleistas teisėtai, tačiau liepą vis dėlto nusprendė, kad anksčiau teismai – tiek šis, tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas - neatsižvelgė į visas aplinkybes. Teismas pripažino, jog A. Gelžinis jo atleidimo iš tarnybos ir bylos nagrinėjimo metu augino vaiką iki trejų metų. Anot jo, teismai iki šiol neatsižvelgė į Valstybės tarnybos įstatymo nuostatą, jog naikinant valstybės tarnautojo pareigybę, išlieka garantija išsaugoti darbo vietą, jei jis augina vaiką iki trejų metų. „Valstybės tarnautojas, auginantis vaiką iki trejų metų, apskritai negali būti atleistas iš pareigų, nebent valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama (...). Be to, anot pareiškėjo, NŽT ši aplinkybė (jog jis augina mažamečius vaikus – BNS), taip pat buvo žinoma, nes tarnyba jam suteikdavo tėvadienius, taip pat turėjo būti taikomos ir mokestinės lengvatos. Be to, pareiškėjui pranešimas apie pareigybės panaikinimą buvo įteiktas prieš 4 mėnesius“, – rašoma LVAT nutartyje. A. Gelžinis NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėju dirbo iki 2017 metų rugpjūčio vidurio. Pranešimas apie pareigybės naikinimą jam įteiktas pernai balandį, nurodant, jog nuo rugpjūčio 16 dienos NŽT įsigalios nauja administracijos struktūra, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašai ir aprašymai, todėl pareigybė bus panaikinta. A. Gelžinis teismui nurodė, kad iki jo atleidimo iš pareigų jis negavo jokių pasiūlymų užimti kitas pareigas, kaip žadėta. Šiuo metu NŽT atstovu spaudai dirba buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovas spaudai Ruslanas Golubovas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.