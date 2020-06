„Šiandien toliau buvo vykdomos apklausos, parodymus davė vienas liudytojas ir paskutiniai iš kaltinamųjų“, – BNS sakė ji.

Pasak J. Gudelienės, kitas bylos posėdis yra numatytas spalio 2 dieną, jame bus sakomos baigiamosios kalbos.

Buvęs „tvarkietis“ Seimo narys Rimas Antanas Ručys, verslininkai R. Skaisgirys, Peisachas Kačerginskis, Giedrius Rakauskas, Vytautas Banys ir Justinas Garliauskas bei pati partija „Tvarka ir teisingumas“ šioje byloje yra kaltinami korupciniais nusikaltimais.

Teisėsaugos tyrimas pradėtas kilus įtarimams, kad privačios bendrovės padengė dalį partijos „Tvarka ir teisingumas“ remiamo renginio „Pirk dramblį“ sąnaudų.

Prokurorai teigia, kad iš kyšių ar neteisėtai iššvaistyto turto galbūt gautus daugiau nei 350 tūkst. eurų (1,2 mln. litų) „Tvarka ir teisingumas“ panaudojo savo veiklai viešinti.

R. A. Ručys byloje kaltinamas pažadėjęs paveikti tuometinius Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijų valstybės tarnautojus, kad jie sudarytų išskirtines sąlygas laimėti nurodytoms įmonėms organizuojamus viešuosius pirkimus.

Prokurorai be to įtaria, kad „Tvarka ir teisingumas“ per atstovą taip pat pažadėjo ir susitarė priimti kyšį iš verslininkų P. Kačerginskio ir G. Rakausko.

Už tai partija kaltinama pažadėjusi paveikti Vidaus reikalų ministerijos tarnautojus, kad jie nurodytoms įmonėms padėtų laimėti ministerijai pavaldaus Turto valdymo ir ūkio departamento ir vienos valstybės įmonės viešuosius pirkimus.

Tyrimo duomenimis, verslininkų nurodymais pagal pagamintus ir panaudotus netikrus dokumentus pervedus lėšas į kito verslininko J. Garliausko vadovaujamų įmonių sąskaitas buvo apmokėtos „Tvarkos ir teisingumo“ viešinimo paslaugos.

Anot teisėsaugos, galimai tokiu būdu partijos naudai ir interesais buvo priimtas maždaug 151 tūkst. eurų kyšis.

Pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu nustatė, kad veikdama per R. A. Ručį partija sukurstė verslininką V. Banį panaudoti žinomai netikrus dokumentus, pervesti lėšas į J. Garliausko vadovaujamos bendrovės sąskaitą.

To galimai siekta apmokėti už partijai suteiktas viešinimo paslaugas ir iššvaistyti bendrovės 140 tūkst. eurų vertės turtą.

Kaltinamieji teismui perduotoje „Tvarkos ir teisingumo“ korupcijos byloje neigia darę nusikaltimus ir stebisi teisėsaugos veiksmais.