VRK narys siekė, kad komisija būtų įpareigota jam skaičiuoti pastovią pareiginę algą pagal įstatyme nurodytą koeficientą, o ne kintančią, priklausomai pagal dirbtas valandas. V. Semeška įsitikinęs, kad dabartinė valandinė atlyginimų skaičiavimo tvarka ydinga, o per kelis darbus dirbantys komisijos nariai nespėja kokybiškai atlikti pareigų. VAAT V. Semeškos skundą atmetė argumentuodamas, kad komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. V. Semeška sako šį teismo sprendimą skųsiantis Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. „VRK narių algos apskaičiavimo tvarka, kai vienašališku pirmininkės sprendimu komisijos nariams valandinis pareiginės algos skaičiavimas priklauso nuo subjektyvaus vertinimo, pažeidžia komisijos narių objektyvumą ir nepriklausomumą“, – BNS sakė komisijos narys. Anot jo, dabartinis VRK narių mėnesinis vidutinis darbo užmokestis siekia 558 eurus neatskaičius mokesčių, todėl darbas komisijoje nėra patrauklus, o komisijos nariai dirba per kelias darbovietes. V. Semeška mano, kad VRK narių atlyginimo skaičiavimo tvarka turėtų keistis iš esmės, mokant nuolatinį atlyginimą. Pagal įstatymą, tik VRK privalo dirbti pirmininkas, jis negali gauti jokio kito atlyginimo išskyrus už darbą komisijoje bei kūrybinę pedagoginę ar mokslinę veiklą. Taip pat VRK gali nustatyti, kad pirmininko pavaduotojai pagal pareigas dirba vien komisijoje, tada jiems taikomi tokie patys darbo ir užmokesčio ribojimai kaip ir pirmininkui. Tuo metu komisijos nariams atlyginimas mokamas pagal dirbtas valandas, daugumai VRK narių šį veikla yra papildoma šalia pagrindinių darbų.

