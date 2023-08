Kauno apylinkės teismas M. Vilčinskui rugpjūčio 2 d. buvo skyręs suėmimą 1 mėnesio laikotarpiui. Vyras apskundė šį sprendimą, prašydamas švelnesnės kardomosios priemonės.

Kaip teigiama M. Vilčinsko skundą atmetusio Kauno apygardos teismo pranešime spaudai, toks sprendimas priimtas, atsižvelgiant į įtariamojo padarytus veiksmus. Teismo manymu, M. Vilčinskas, paleistas į laisvę, gali slapstytis.

„Teisėjų kolegija pažymėjo, kad įtariamasis buvo sulaikytas kėsindamasis kartu su savo sutuoktine ir mažamečiais vaikais kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusija ne per pasienio punktą. Be to, įtariamasis slapstėsi Lietuvos Respublikoje, esant paskelbtai jo paieškai.

Šių aplinkybių visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad būdamas laisvėje ir siekdamas išvengti gresiančios griežtos bausmės – laisvės atėmimo, įtariamasis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo“, – tvirtinama teismo pranešime spaudai.

Ši Kauno apygardos teismo nutartis yra neskundžiama.

Kauno apylinkės teismas rugpjūčio 8 d. sušvelnino savo vaikų pagrobimu Kaune įtariamai motinai, M. Vilčinsko sutuoktinei Ingai Vilčinskienei taikomą kardomąją priemonę. Moteris įpareigota nešioti apykoję, vakaro ir nakties metu būti namuose.

Teismo nutartimi moteris nuo 2023 m. rugpjūčio 9 dienos iki 2023 m. lapkričio 9 d. yra įpareigota nuolat dėvėti elektroninę stebėjimo įrangą (apykoję) ir būti namų zonoje nuo 17 valandos vakaro iki 9 valandos ryto.

Anksčiau teismas buvo nutaręs moterį suimti 9 dienoms.

ELTA primena, kad liepos 18 d. Kaune, iš vaikų gerovės centro „Pastogė“, buvo pagrobti 5, 7 ir 9 metų amžiaus vaikai. Praėjus kelioms savaitėms pranešta, jog pasieniečiai netoli Baltarusijos pasienio sulaikė savo mažamečius vaikus pagrobusius tėvus Ingą ir Mindaugą Vilčinskus, vaikai perduoti laikinai globai. Teisėsauga įtaria, kad tėvai, pagrobę savo vaikus, bandė bėgti į Baltarusiją. Vaikai, sulaikius jų tėvus, buvo grąžinti į globos namus.

Minimi vaikai iš tėvų teismo sprendimu buvo paimti gegužę, atsižvelgiant į tai, kad vaikai nelankė ugdymo įstaigų, jų tėvai nesudarė vaikams sąlygų socializuotis, patys tėvai teigė nepripažįstantys Lietuvos įstatymų.

Kaip anksčiau skelbė Valstybės saugumo departamentas (VSD), Kaune savo vaikus, kaip įtariama, pagrobę asmenys priskiria save „suverenų“ judėjimui.

„Vadinamieji „suverenai“, kuriais esantys skelbiasi ir savo vaikus iš valstybės laikinos globos pagrobę sutuoktiniai, vadovaujasi valstybės teisėtumą neigiančia antivalstybine ekstremistine ideologija. „Suverenais“ pasiskelbę asmenys nepripažįsta valstybės institucijų sprendimų ir yra įsitikinę, kad gali nevykdyti teisės aktuose įtvirtintų gyventojų pareigų“, – skelbė VSD.