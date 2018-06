„Jo atleidimas buvo teisėtas, jokios procedūros nebuvo pažeistos“, – sakė teisėjas Arūnas Kaminskas. Jis sakė, kad tokios išvados buvo padarytos išnagrinėjus bylos medžiagą – liudytojų paaiškinimus, Konstitucinio Teismo išaiškinimą ir t.t. J.Milius bylinėjosi su Vyriausybe ir Veterinarijos tarnyba dėl, jo manymu, neteisėto atleidimo. Buvęs veterinarų vadovas prašė panaikinti nutarimą, kuriuo jis atleistas iš pereigų, grąžinti jį į darbą ir sumokėti vidutinį atlyginimą už laiką, kurį jis bus atleistas. Nė vienas reikalavimas nebuvo patenkintas. Susiję straipsniai: Teismas skelbs verdiktą dėl Jono Miliaus atleidimo KT: Miliaus atleidimas neprieštarauja Konstitucijai Teismo sprendimas nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Vyriausybė J. Milių atleido 2016 metų spalį. Konstitucinis Teismas (KT) kovą paskelbė, kad J. Miliaus atleidimas neprieštarauja Konstitucijai. Tačiau teismas nevertino, ar pagrįstai buvo nepritarta J. Miliaus veiklos ataskaitai. Dėl to esą turės pasisakyti Vilniaus apygardos administracinis teismas, kuris ir prašė KT ištirti Vyriausybės sprendimą nepritarti ataskaitai ir jį atleisti. „Teismas viską įvertino, visą visumą aplinkybių. Taip, davė paaiškinimus liudytojai, buvę ministrai, teismas atsižvelgė į jų paaiškinimus dėl procedūrų teisėtumo ir nusprendė, kad visuma leidžia tvirtinti, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas“, – sakė teisėjas A. Kaminskas. J. Milius siekė įrodyti, kad jis atleistas nepagrįstai. Pasak jo advokatų, ankstesnės Vyriausybės 2016 metų nutarimas nepritarti jo veiklos ataskaitai tapo „formaliu pagrindu“ jį atleisti. J. Milius siekė, kad šis nutarimas būtų pripažintas neteisėtu ir prašė grąžinti jį į pareigas, priteisiant negautą vidutinį darbo užmokestį. Teisėsauga J. Miliui yra pateikusi įtarimus piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu. Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria įtarimus, kad šaldytus maisto produktus gaminanti Kauno bendrovė „Judex“ per parlamentarą „tvarkietį“ Petrą Gražulį siekė paveikti Maisto ir veterinarijos tarnybą, jog ši neskirtų nuobaudų už pažeidimus. Ikiteisminis tyrimas dar vyksta. J. Milius savo kaltę neigia. Šiuo metu VMVT vadovauja Darius Remeika.

