Advokatas Giedrius Danėlius bandė nušalinti prokurorą sakydamas, kad jis kerštauja ir yra šališkas dėl prieš 11 metų per koncerno televiziją rodyto žurnalistinio tyrimo apie J. Lauciaus šeimos įmonę „Pelėda“. Dėl to paties reportažo advokatai jau siekė nušalinti prokurorą dar vykstant ikiteisminiam tyrimui 2017-aisiais. J. Laucius vadovavo ikiteisminiam tyrimui šioje korupcijos byloje. Dabar kaip papildomą aplinkybę G. Danėlius teisme nurodė, kad pats J. Laucius vadovavo „Pelėdai“ 1995 metais. Vilniaus apygardos teismo teisėja Nijolė Žimkienė paskelbė, kad „vien šis faktas nekeičia situacijos (...) ir nėra pagrindas iš naujo svarstyti aplinkybes“. Tai ne pirmas kaltinamųjų atstovų bandymas nušalinti bylos prokurorą. Pastarąjį kartą bylos tyrėjas bandytas nušalinti dėl to, kad teisme atskleidė detales, susijusias su R. Kurlianskio pervestais 10 tūkst. eurų kaltinamajam Eligijui Masiuliui. Susiję straipsniai: Kurlianskio advokatas kaltina prokurorą Laucių kerštavimu, ragina jį nušalinti Liudydama „MG Baltic“ byloje Šimonytė pripažino, kad juto „nematomą ranką“ Politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis kaltinamas davęs kyšių politikams už koncernui naudingų sprendimų priėmimą. Kaltinamieji kaltės nepripažįsta ir teigia, kad tyrimas vykdytas tendencingai. Byloje be R. Kurlianskio taip pat kaltinami buvęs Liberalų lyderis ir buvęs Seimo narys E. Masiulis, eksparlamentarai Šarūnas Gustainis ir Vytautas Gapšys. Seimo narys Gintaras Steponavičius kaltinamas piktnaudžiavimu, nesant kyšininkavimo požymių. Kaltinimai byloje oficialiai pateikti ir pačiam koncernui „MG Baltic“, Darbo partijai bei Liberalų sąjūdžiui.

