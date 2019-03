Išplatintame pranešime advokatus, teisėjus, notarus, prokurorus ir kitus teisininkus vienijanti organizacija kreipiasi į šalies pareigūnus ir valdžios institucijas ragindami „be išlygų gerbti asmens nekaltumo prezumpcijos principą, vengti išankstinių nuomonių ir vertinimų reiškimo ir tuo netrukdyti ikiteisminio tyrimo, prokuratūros pareigūnams ir teismams tinkamai atlikti jiems pavestas pareigas“. „Lietuvos teisininkai (...) pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti teisę į teisingą teismą, apsaugoti asmens duomenis bei nepažeisti asmens nekaltumo prezumpcijos, draudžiama skelbti ikiteisminio tyrimo duomenis, todėl skatina susilaikyti nuo bet kokių bylos duomenų skelbimo iki bylos perdavimo teismui, išskyrus diskretišką informaciją apie tyrimą“, – teigiama pranešime. Jie taip pat prašo pareigūnų „vienodai taikyti žmogaus teisių ribojimo priemones ir nežeminti asmenų garbės ir orumo“, taip pat laikytis profesinės etikos taisyklių bei „tarpinstitucinės pagarbos ir tolerancijos vienas kitam principų“. Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas Arnas Paliukėnas BNS sakė, kad ši pozicija priimta kovo 1-ąją vykusio visuotinio Teisininkų draugijos susirinkimo metu. Draugija vienija apie 600 įvairių profesijų teisininkų.

