Ministerija trečiadienį pranešė, kad Ž. Plytnikas ministrui patarinės viešųjų pirkimų klausimais. „Tai yra man artima ir gerai žinoma sritis. Kai išėjau iš VPT, domėjimasis viešaisiais pirkimais ir darbas su jais nenutrūko. Matau, kad ministrui reikia pagalbos sistemoje. Man malonu ir smagu padėti, pritaikyti savo žinias, padėti sutvarkyti sistemą, kuri, mano manymu, šiai dienai šlubuoja, pinigai skirstomi ne taip, kaip turėtų būti“, – BNS sakė Ž. Plytnikas. Teisininko išsilavinimą turintis Ž. Plytnikas VPT vadovavo 2010-2014 metais, taip pat dirbo M. Romerio universiteto lektoriumi. Pastaruoju metu jis dirbo konsultantu bendrovėje „Consulting Alliance“, ik itol yra dirbęs Kauno antrojoje klinikinėje ligoninėje konsultantu, direktoriaus patarėju. Ž. Plytnikas BNS patvirtino dalyvavęs Kalėjimų departamento bei Registrų centro vadovų atrankoje. Tačiau nė vieno šių konkursų jis nelaimėjo. Iš VPT vadovo pareigų 2014 metais Ž. Plytnikas buvo priverstas atsistatydinti, kai teismas patvirtino Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, jog jis supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai konfliktavo su buvusia savo pavaduotoja Egle Sakalauskaite, priimdavo tarnybinius sprendimus dėl jos tėvo Benjamino Sakalausko tuomet vadovautos Generalinės miškų urėdijos. Tuomet Ž. Plytnikas teigė, kad tarnyba išaiškino nesąžiningą veiklą – nustatė tuometinės Generalinės miškų urėdijos viešųjų pirkimų pažeidimus. Naujasis ministro patarėjas darbą pradės, kai jo kandidatūrą patikrins specialiosios tarnybos.

