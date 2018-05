„Aš tikiuosi, kad šią savaitę pavyks suderinti kandidatūrą ir galbūt pateikti Prezidentei“, - žurnalistams pirmadienį sakė S. Skvernelis. Anot Premjero, tai yra Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) kandidatas. „Žinoma, tai yra atsakomybė pagal susitarimą pirmiausiai šios politinės jėgos, ir mes pirmiausiai su partijos vadovybe esame kandidato ar kandidatų paieškoje“, - sakė S. Skvernelis. ELTA primena, kad teisingumo ministro pareigos yra laisvos nuo kovo 9 dienos, kai iš jų po Prezidentės Dalios Grybauskaitės pareiškimo, kad ministrė nesusitvarko su pareigomis, pasitraukė Milda Vainiutė. Balandžio 16 d. Premjeras S. Skvernelis pateikė kandidatą į teisingumo ministrus advokatą Giedrių Danėlių. Šis Premjero teikimas sukėlė aštrias diskusijas viešojoje erdvėje. Apžvalgininkai, atkreipdami dėmesį į G. Danėliaus darbą „MG Baltic“, įvertino Premjero teikimą kaip siekį į nepatogią padėtį pastatyti Prezidentę. Prezidentūra balandžio 19 d. pranešė, kad Premjero pateiktas kandidatas į teisingumo ministro postą G. Danėlius nebus skiriamas dėl galimo interesų konflikto.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.