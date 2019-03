Ministerija teigia, kad bandys mažinti notarų paslaugų įkainius, naikinti perteklines funkcijas, sukurti optimalesnį notariato tinklą. „Stengsimės rasti protingus, ekonomiškai pagrįstus sprendimus, padedančius atpiginti notarų paslaugas ir nustatyti aiškesnę kainodarą, plačiau taikyti elektronines priemones“, – pranešime cituojamas ministras Elvinas Jankevičius. „Keldami didesnius reikalavimus notarams, kartu sieksime racionaliau pertvarkyti jų veiklos teritorijas, kad notarų paslaugos būtų geriau prieinamos gyventojams. Su Notarų rūmų vadovybe aptarėme būsimų pertvarkų kryptis, būtinas diskusijas šiais klausimais“, – pridūrė jis. Pasak teisingumo ministro, notarų veiklos teisinis reguliavimas nesikeitė ilgą laiką ir nebeatitinka visuomenės gyvenimo bei verslo sąlygų, teisinės aplinkos ir naujų technologinių galimybių. Naujus notarų veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus ministerija žada pateikti po trijų mėnesių.

