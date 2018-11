Anot ministerijos, ilgainiui įkalinimo įstaigose dėl pataisų kalinių skaičius sumažėtų maždaug tūkstančiu žmonių, taip pat tūkstančiu žmonių sumažintų arešto bausmę atliekančių asmenų skaičius. Tokios pataisos parengtos, nes Lietuvai Europos Sąjungoje tenka daugiausia – 235 – kalinių 100 tūkst. gyventojų. Beveik trečdalis visų bausmių Lietuvoje šiuo metu susijusios su laisvės atėmimu. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius perspėja, kad vykdant dabartinę baudžiamąją politiką Lietuvoje kalinių skaičius gali augti dar labiau. „Lietuvos baudžiamoji politika yra daug griežtesnė nei kitose ES šalyse. Mūsų nuomonė ir praktika rodo, kad veiksmingiausia bausmė nebūtinai susijusi su tiesiogine laisvės atėmimo bausme, o labiau su tinkamu resocializacijos procesu“, – BNS sakė ministras. Susiję straipsniai: Siūloma leisti kalėjimų pareigūnams skirti baudas už administracinius pažeidimus Antstolių įkainius ribojantys įstatymai tęsia kelionę Seime „Įstatymų pakeitimais siekiame mažinti laisvės atėmimo bausmės taikymą, labiau išplečiant su laisvės atėmimu nesusijusių baudžiamosios atsakomybės formų taikymą asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas“, – pridūrė jis. Ministerija siūlo plėsti nusikalstamų veikų, už kuriuos teismas gali taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, sąrašą, įskaitant galimybę atidėti arešto bausmės vykdymą, taip pat siūloma įtvirtinti dalinį bausmės vykdymo atidėjimą. Projektais taip pat numatoma nuteistiesiems dažniau taikyti intensyvią priežiūrą, siūloma ankstinti galimo nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos datas, pavyzdžiui, atlikus trečdalį arba pusę bausmės. Tarp teikiamų Teisingumo ministerijos siūlymų yra ir automatinio lygtinio paleidimo nuteistiesiems įteisinimas, jeigu jie drausmingai atliko du trečdalius laisvės atėmimo bausmės. „Bausmių vykdymo kodekse siūloma įtvirtinti aiškius kriterijus, kuriais remiantis būtų priiminėjami sprendimai dėl laisvės atėmimo bausmės atlikimo sąlygų pakeitimo, taip sumažinant pataisos įstaigų diskrecijos teisę ir galimus piktnaudžiavimus“, – sakė E. Jankevičius. Ministerija žada, kad priėmus siūlomas pataisas maždaug 30 proc. mažės ilgalaikę laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų skaičius. E. Jankevičius teigė, kad Teisingumo ministerija taip pat rengia įstatymų paketą, kuris dekriminalizuotų tam tikras mažiau pavojingas veikas. Siūlomas pataisas dar apsvarstys Vyriausybė, jas priimti turės Seimas.

