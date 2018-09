Iki šios dienos 10 partijų Teisingumo ministerijai jau pateikė savo narių sąrašus. Tai jau padarė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, partija Tvarka ir teisingumas, Darbo partija, Kovotojų už Lietuvą sąjunga ir dar kelios partijos. Politinių partijų narių sąrašai teikiami ir tikrinami elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Pateikto sąrašo duomenys automatiniu būdu sutikrinami su kitų partijų narių sąrašais ir Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis, patikrinama, ar partijų nariai yra pilnamečiai, ar jų duomenys nesikartoja kitų partijų sąrašuose. Partijos narių sumažėjus daugiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, partija likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, jeigu ji pati per 6 mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria partijos reorganizuoti ar pertvarkyti. Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 29 partijos (2 iš jų likviduojamos, inicijuojamas likvidavimas dar 3 partijoms). 24 veikiančiose partijose bendras narių skaičius viršija 120 tūkstančių.

