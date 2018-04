Jų teigimu, informacija Registrų centrui galėjo būti nepateikta per klaidą. Sekmadienį LRT laida „Savaitė“ skelbė, kad Registrų centro duomenys rodo, jog B. Markauskas yra nenutraukęs ryšių su kredito unija ir asociacija. „Gargždų taupos“ administracijos vadovas Vidas Budginas BNS kalbėjo, kad B. Markauskas unijos paskolų komiteto veikloje nebedalyvauja nuo praėjusių metų pradžios. „Tai yra klaidinga informacija. Jis buvo (paskolų komiteto nariu – BNS). Jis nuo 2017 metų kovo 29 dienos nebeėjo tų pareigų, o nuo 2017 metų sausio 1 dienos nebedalyvaudavo posėdžiuose“, – tvirtino V. Budginas. B. Markauskas žemės ūkio ministru tapo 2016 metų gruodžio 13 dieną, o Seimo nariu – tų metų lapkričio 14 dieną. Anot V. Budgino, Registrų centrui informacija apie B. Markauską galėjo būti netyčia nenusiųsta. „Registrų centrui turėjo notaras perduoti, reikės išsiaiškinti. Kai pasakė, kad yra, aš pats nustebau. Reikėtų išsiaiškinti, ar čia ne iki galo dokumentai nuėjo. Aš dar pats negaliu jums atsakyti į šį klausimą, aš pats dabar išsiaiškinsiu tai, kodėl jis neišregistruotas“, – tvirtino V. Budginas. Jis teigė, kad paskolų komiteto nariai atlyginimų negauna ir dirba visuomeniniais pagrindais. „Aš čia nematau jokio pažeidimo. Jie dirbo visuomeniniais pagrindais ir absoliučiai negavo nė vieno cento“, – sakė V. Budginas. Tuo metu Pieno gamintojų asociacijos atstovas Eimantas Bičius BNS sakė, kad B. Markauskas iš tarybos pasitraukė 2016 metų lapkritį. „Yra pas mus 2016 metų lapkričio mėnesio pradžioje pateiktas prašymas dėl pasitraukimo, vėliau buvo tarybos sprendimas, kad jis nebe narys“, – kalbėjo E. Bičius. Jis tvirtino, kad asociacija turi problemų su Registrų centru, nes jis registruoja naujus narius, tačiau neišregistruoja buvusių tarybos narių. 2004-aisiais Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad Seimo narys, kuris yra kokios nors privačios įmonės, įstaigos, organizacijos steigėjas, savininkas, bendraturtis ar akcininkas, negali užimti pareigų, atlikti darbo, eiti tarnybos, vykdyti kitų funkcijų, atlikti kitų užduočių, užimti vadinamųjų garbės pareigų, įskaitant ir dalyvavimą įmonės, įstaigos ar organizacijos kolegialiuose valdymo, kontrolės ir kituose organuose, negali jai atstovauti. Savo viešų ir privačių interesų deklaracijoje B. Markauskas nurodo, kad santykius su Pieno gamintojų asociacija nutraukė 2016-ųjų lapkričio 7-ąją, apie eitas ar einamas pareigas „Gargždų taupa“ kredito unijoje deklaracijoje nenurodoma. B. Markauskas praėjusią savaitę apsisprendė trauktis iš ministro pareigų, jis pastaruoju metu sulaukė kritikos dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių. Premjeras S. Skvernelis teigė, kad ministerijai B. Markauskas vadovaus iki birželio 1-osios, siekiant sklandžiai užbaigti darbus. B. Markauskas kritikos sulaukė naujienų portalui 15min.lt paskelbus, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo ES išmokas. B. Markauskas teigia turėjęs žodinius savininkų sutikimus. Ministrą atsistatydinti paragino prezidentė D. Grybauskaitė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.