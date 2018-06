Šeštadienį dienraščio „Lietuvos rytas“ skelbiama „Vilmorus“ apklausa rodo, kad už šią partiją, kurios bylą neseniai pradėjo nagrinėti teismas, dabar balsuotų 3,2 proc. rinkimuose ketinančių balsuoti arba 2 proc. visų apklausos dalyvių. „Čia labai mažas skaičius, šokiruojančiai mažas. Pirmą kartą yra paskutinėje vietoje tarp parlamentinių partijų. Mažiausias pastaraisiais metais, rekordiškai ir nykstamai mažas reitingas“,– BNS sakė „Vilmorus“ direktorius Vladas Gaidys. Liberalų sąjūdžio reitingai smuko keli mėnesiai iš eilės. Prieš mėnesį už šią partiją atiduoti balsus žadėjo 3,8 proc. gyventojų, o dar mėnesį prieš tai – 4,7 proc. rinkėjų. V. Gaidys mano, kad smukusiam reitingui įtakos turėjo Valstybės saugumo departamento pažymos, taip pat prasidėjęs teismo procesas. Susiję straipsniai: Blėstanti tautos meilė prezidentei: kur Grybauskaitė padarė klaidą Gentvilas kaltina Kirkilą manipuliavimu dėl partijų finansavimo Birželio 7 dieną Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį „MG Baltic“ ir politinės korupcijos byloje. Šioje byloje kaltinimai pateikti trims juridiniams ir penkiems fiziniams asmenims: Darbo ir Liberalų sąjūdžio partijoms, koncernui „MG Baltic“, buvusiems liberalų ir „darbiečių“ lyderiams Eligijui Masiuliui, Vytautui Gapšiui, buvusiam parlamentarui liberalui Šarūnui Gustainiui, Seimo nariui Gintarui Steponavičiui bei buvusiam „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui. Darbo partijai įtarimai pateikti dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikiu, Liberalų sąjūdis įtariamas kyšininkavimu, prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu, o „MG Baltic“ įtariamas šių partijų papirkimu ir prekyba poveikiu. Gyventojų apklausa buvo atliekama birželio 8-17 dienomis.











