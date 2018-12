BNS žiniomis, A. Paleckis suimtas jau ilgiau nei mėnesį. Neoficialiomis žiniomis, A. Paleckis suimtas toje pačioje byloje, kaip ir antradienį sulaikytas buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis, Rusijos pilietis Valerijos Ivanovas. BNS žiniomis, Generalinė prokuratūra su Valstybės saugumo departamentu tiria galimo šnipinėjimo bylą. Generalinės prokuratūros atstovė spaudai Elena Martinonienė BNS trečiadienį sakė kol kas nekomentuosianti šios informacijos. Prokuratūroje 10.45 val. rengiama spaudos konferencija, joje informaciją apie bylą pristatys generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis ir policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Susiję straipsniai: Sulaikytas buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis Ivanovas V. Putinas skyrė medalį Lietuvoje veikiančio laikraščio vyr. redaktoriui A. Paleckio tėvas, buvęs europarlamentaras socialdemokratas Justas Paleckis BNS paklaustas, ar jo sūnus sulaikytas, atsakė komentarų neteiksiantis. „Tai čia klausimas ne man“, – sakė J. Paleckis. A. Paleckio telefonas šiuo metu yra išjungtas. Buvęs vienas Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES) derybininkų, A. Paleckis Seimo nariu dirbo 2004 - 2007 metais, o 2007 - 2008 metais užėmė Vilniaus vicemero pareigas. Iš Socialdemokratų partijos, kuriai priklausė, politikas buvo pašalintas dėl prieštaros ir atviros konfrontacijos su partijos vadovybe 2008 metais. Vėliau pats įkūrė „Fronto“ partiją, iš kurios pasitraukė šių metų pradžioje. A.Paleckis 2012 metais buvo nuteistas už tai, kad neigė ir šiurkščiai menkino SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką faktą po to, kai 2010 metais pareiškė: „O kas buvo sausio 13 dieną prie bokšto? Ir, kaip dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus“. Su „Fronto“ partija A.Paleckis nesėkmingai dalyvavo Seimo rinkimuose tiek 2008, tiek 2012 metais. Iškovoti Seimo nario mandato jam nesisekė ir vienmandatėse apygardose. Pirmą kartą jo siekęs Zarasų - Visagino apygardoje, 2012 ir 2016 metais politikas nesėkmingai kandidatavo Naujojoje Vilnioje. Registrų centro duomenimis, A. Paleckis pastaruoju metu buvo viešųjų įstaigų „Antakalnio bendruomenė“ ir „Visuomeninių projektų centras“ vadovas. 2008 metais įsteigtas Socialistinis liaudies frontas bei jo buvęs vadovas A.Paleckis ne kartą minėti viešose žvalgybos ataskaitose dėl grėsmių nacionaliniam saugumui. Žvalgyba yra vadinusi Socialistinį liaudies frontą Rusijai palankia politine partija, rašiusi apie partijos atstovų dalyvavimą prieš JAV ir NATO nukreiptose prorusiškose propagandinėse akcijose. Užpernai ataskaitoje pranešta apie stiprėjančias Rusijos informacines, žvalgybines operacijas, „minkštosios galios“ įrankių stiprinimą. Tarp šių įrankių įvardintos ir „pastangos dar labiau centralizuoti ir koordinuoti prorusiškas tėvynainių ir jiems prijaučiančiųjų grupes“. Kaip pavyzdį VSD pateikė tai, jog į Vilniaus tarybą išrinktas „Fronto" narys Rafaelis Muksinovas, kuris yra Rusijos federalinės agentūros „Rossotrudničestvo“ remiamos Tėvynainių tarybos lyderis Lietuvoje.

