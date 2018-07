Savo ruožtu savivaldybės meras inicijuoja Lietuvos rusų sąjungai priklausančiam politikui apkaltą. „Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Simono Minkevičiaus reikalavimu šiandien pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Klaipėdos miesto tarybos nario V. T. pasisakymų apie Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą“, – pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra. V. Titovas apie A. Ramanauską-Vanagą pasisakė savivaldybėje diskutuojant, ar įamžinti partizanų vado atminimą pakabinant atminimo lentą ant Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto pastato. „Ar jūs iš tikrųjų galvojate, kad verta įamžinti žmogų, kurio iniciatyva buvo nužudyta apie 8 tūkst. taikių piliečių ir vaikų? Aš manau, kad tokių žmonių atminimui ne vieta Klaipėdoje“, – pareiškė V. Titovas.











41 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.