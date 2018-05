Įvertinti žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie dokumentų klastojimą ULAC teisėsaugos prašė Sveikatos apsaugos ministerija, tačiau STT nerado pagrindo ikiteisminiam tyrimui. „Gegužės 18 dieną Sveikatos apsaugos ministerijai išsiųstas atsakymas – informavome, kad aplinkybių tikslinimo metu įvertinus turimų ir gautų duomenų visumą, nėra pagrindo priimti sprendimo pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – BNS šią savaitę sakė STT atstovė spaudai Renata Endružytė. Ministerija į tarnybą kreipėsi po 15min.lt publikacijos, kurioje buvęs ULAC darbuotojas Kęstutis Rudaitis „Dokumentikos namams“ teigė, jog tuo metu, kai dirbo centre, jo vadovas Saulius Čaplinskas vertė darbuotojus klastoti viešųjų pirkimų dokumentus. Pastaruoju metu S. Čaplinskas nuskambėjo ir kitoje neigiamoje istorijoje: portalas delfi.lt paviešino „Dokumentikos namų“ filmavimo grupės užfiksuotus S. Čaplinsko kontroversiškus pasisakymus apie infekuotuosius ŽIV. S. Čaplinskas portalui delfi.lt teigė norėjęs atskleisti visuomenės požiūrį ir sakė, kad frazės ištrauktos iš konteksto, tačiau atsiprašė už netinkamą palyginimą. Ministerijoje S. Čaplinsko elgesiui vertinti yra sudaryta komisija, jai baigus darbą planuojamas ministro susitikimas su S. Čaplinsku. Anksčiau A. Veryga yra raginęs S. Čaplinską pasielgti vyriškai ir pačiam priimti sprendimą dėl tolesnės karjeros.

