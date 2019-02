Taip LRT RADIJUI sako Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Nekrošius. Jo teigimu, teisingumą Lietuvoje turi vykdyti ne tauta, o teismas.

„Visų pirma, kas buvo padaryta su tais antrankiais ant teisėjų ir advokatų rankų? Jie kokie žmogžudžiai? Grėsmę kam nors kėlė? Absoliutus šou elementas ir nieko daugiau. Toliau – pareiškimai apie tai, kaip jau yra sugauti korumpuoti teisėjai, advokatai, nors niekas nežino, kas ten paimta, kokie įrodymai, bet žmonės jau nuteisti. Toliau – politikų komentarai, vienareikšmiškai darantys spaudimą teismui. Vienas komentaras iš premjero, kaip jau neliečiamųjų laikai baigėsi, nors jų niekada nebuvo, antras komentaras iš prezidentės, kaip čia dabar bus trukdymų, jeigu bandysite ką nors padaryti, tai būsite tautos priešai“, – sako V. Nekrošius.

Profesoriaus aiškinimu, būtina suprasti – apie šį procesą surinkta informacija turės būti įvertinta teismo ir į ją dar turės atsakyti kaltinamieji. Pasak jo, jokiu būdu negalima leisti vienašalės informacijos, nes ji kol kas nieko neišsprendžia. V. Nekrošius pabrėžia – visuomenė turi leisti teismui ir ikiteisminio tyrimo tyrėjams ramiai dirbti ir į viešąją erdvę leisti kaip galima mažiau interpretacijų, formuojančių išankstinę nuomonę.

„Dabar atskleista, kad pas teisėjus ar pas ką rasta 300 tūkst. eurų, nors mes nežinome, ar tie pinigai buvo deklaruoti, pas kiek žmonių jie buvo rasti, kas ir sukelia įvairias interpretacijas. Tai yra normalaus žmogaus teises atitinkančio proceso bruožas, o ne „linksminimasis“, kaip tuoj neliks nė vieno korumpuoto pareigūno“, – tvirtina profesorius.

Kaip teigia V. Nekrošius, visiškos tylos visuomenėje neturėtų būti, bet ši byla privalo būti analizuojama teisme, o ne spaudoje: „Prisiminkime tą pačią Visvaldo Račkausko bylą, kai jis buvo apkaltintas ir išmestas iš darbo už tai, nes neva Neringos Venckienės byloje kažko neišsiaiškino, o išnagrinėjus bylą paaiškėjo, kad nieko panašaus nebuvo ir tie žmonės, kurie jį apkaltino, net neatsiprašė. Tai vėl tuo keliu eisime?“ – klausia V. Nekrošius.

Portalo DELFI.lt žurnalistas Dainius Sinkevičiaus nesutinka – per didelio šou nėra, priešingai – šou per mažas, nes sulaikyti įtakingi teisėjai: „Pasigirsta nuomonės, kad nereikėtų tų antrankių, tačiau tai nėra koks nors išskirtinis atvejis. Man nesuvokiama, kai bandoma pasakyti, kad to nereikėjo [...]. Norėtųsi, kad specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atsakytų į tuos klausimus, kas ten buvo“, – teigia D. Sinkevičius.

D. Sinkevičius, reaguodamas į V. Nekrošiaus skatinimą nenuteisti žmonių anksčiau laiko, atkreipia dėmesį, kad, kai kalbama apie žlugusias bylas, visada pabrėžiama, jog asmuo buvo išteisintas, tačiau niekada nepažymima, kad kaltinamasis su tam tikra byla iš tiesų buvo susijęs: „Vis tiek jie buvo padarę kokį nors, jei ne nusikaltimą, tai drausminį pažeidimą – nei iš šio, nei iš to nebuvo žmogus prikabintas prie istorijos.“

D. Sinkevičiaus manymu, informacija apie šį ikiteisminį tyrimą visuomenei turi būti kaip įmanoma išsamiau pateikiama, nes, jeigu Seimas būtų panaikinęs teisėjų neliečiamybę, visuomenė jau būtų žinojusi viską, kas įvyko.

„Į kuo daugiau klausimų bus atsakyta, tuo visiems bus lengviau. Kažkiek pradės išlįsti ta informacija, ką pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu surinko, kokius galimų įtariamųjų pokalbius užfiksavo“, – sako D. Sinkevičius.

Anot V. Nekrošius, jeigu valstybė nori procesą vykdyti kokybiškai, bus reikalingi aukščiausios kvalifikacijos ekspertai, išmanantys tokias procedūras. Profesorius akcentuoja – teisingumą Lietuvoje turi vykdyti ne tauta ar spauda, o teismas.

„Tai yra labai svarbus dalykas, nes aš jau gyvenau sistemoje, kurioje tauta ką nors „nuteisdavo“. Daugiau nenorėčiau tokioje sistemoje gyventi“, – pabrėžia V. Nekrošius.