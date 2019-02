Pernai spalį Kauno apygardos teismas V. Venslovą „Kauno vandenų“ byloje nubaudė trejų metų laisvės atėmimo bausme jos vykdymą atidedant dvejiems metams ir 37,6 tūkst. eurų bauda, jam taip pat trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. BNS žiniomis, vėliau šią baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjo ir Apeliacinis teismas. Du šio teismo teisėjai dabar yra suimti korupcijos byloje. Iš nuteistųjų V. Venslovo ir dar kelių asmenų solidariai priteista 8,1 tūkst. eurų turtinės žalos „Kauno vandenų“ naudai. Bylos duomenimis, įvairius darbų ir paslaugų užsakymus bendrovėje „Kauno vandenys“ gaudavo bei išskirtinį palankumą turėjo tik tos įmonės, kurių vadovai duodavo kyšius bendrovės vadovaujančias pareigas einantiems darbuotojams. Nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu nurodytų bendrovės darbuotojų priimami kyšiai siekdavo 2 tūkst. eurų. Iš viso iki ketvirtadienio vakaro teismai jau leido suimti 16 įtariamųjų korupcijos byloje, tarp jų yra advokatų ir teisėjų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.