Dar praėjusią savaitę skelbta, kad įtarimai šioje byloje pateikti 34 asmenims. „Šiuo metu įtariamųjų skaičius išaugęs iki 45. Iš to išaugusio skaičiaus įtariamųjų – tai privatūs asmenys, galimai suinteresuoti teismų sprendimais arba tarpininkai“, – sakė R. Endružytė. Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo teisėjų kyšininkavimo, byloje tarp įtariamųjų – aštuoni teisėjai ir šeši advokatai, taip pat Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ir jo patarėjas Aivaras Kadziauskas. Anot teisėsaugos, įtariama, kad teisėjams už palankius sprendimus mokėtų kyšių suma galėjo siekti nuo 1 tūkst. iki 100 tūkst. eurų.

