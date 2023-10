Tegu tik pabando: JAV telkia lėktuvnešius prie Izraelio, bet ši žinutė skirta visai ne „Hamas“

Galite nesidomėti Artimaisiais rytais, bet Artimieji rytai domisi jumis. Taip perfrazavęs sovietų veikėjo Leono Trockio garsiąją frazę JAV atsargos admirolas Jamesas Winnnefeldas priminė apie tai, kad JAV niekaip neapvyksta atsiriboti nuo audringų įvykių Artimųjų rytų.

Praėjus dešimtmečiams po to, kai JAV įtaka ir pajėgumai regione – nuo rytinės Viduržemio jūros pakrantės iki pat Persijos įlankos buvo milžiniški, jau kelios prezidentų administracijos Vašingtone bandė kuo labiau atsiriboti nuo šio regiono, paženklinto, regis nesibaigiančiais konfliktais.

Tačiau naujas karas Izraelyje, kurį sukėlė teroristinės grupuotės „Hamas“ ataka spalio 7-ąją viską apvertė aukštyn kojomis: Izraelis, kuris nuo 8-ojo dešimtmečio yra strateginis amerikiečių sąjungininkas regione, rengiasi suduoti tokį smūgį teroristams, kokio jie dar nematė.

Tai reiškia, kad Izraelis ne tik skirs visas įmanomas jėgas „Hamas“ sunaikinimui, bet ir turės atlaikyti galimą smūgį iš šiaurės, kur paramą „Hamas“ žada kiti, dar galingesni teroristai – grupuotė „Hezbollah“. O tai jau reiškia, kad Izraeliui pirmą kartą nuo 1973-ųjų karo kilo tokia rimta grėsmė – jei anuomet Izraelį netikėtai iš dviejų pusių užklupęs priešas grasino sunaikinti žydų valstybę, tai ir dabar skamba ne mažiau grėsmingi signalai – jei ne sunaikinti, tai apšaudyti raketų banga.

Tad kai spalio 7-osios rytą Izraelį sudrebino teroro atakos, JAV Baltųjų rūmų Situacijų kambaryje, anot admirolo J. Winnefelfdo, vienas pirmųjų buvo užduotas svarbiausias klausimas: kur yra mūsų lėktuvnešiai? Nuo atsakymo ir tolesnių veiksmų gali priklausyti ir greitai besiklostantys įvykiai.

Kuo svarbios smogiamosios lėktuvnešių grupės?

Tą atakų savaitgalį naujausias JAV lėktuvnešis „USS Gerald R. Ford“ buvo Jonijos jūroje už maždaug 1,6 tūkst. km nuo Izraelio, kur žuvo mažiausiai 27 amerikiečiai, o dar keliolika laikomi dingusiais be žinios. Manoma, kad dalį jų pagrobė „Hamas“ smogikai ir laiko įkaitais.

Vien tokia situacija, kai keli ar daugiau amerikiečių laikomi įkaitais įprastai sulaukia rimto JAV atsako. Šiuo atveju izraeliečius ir amerikiečius žudė bei įkaitus grobė mirties Izraeliui linkinti teroristinė organizacija, tad Vašingtone sprendimas buvo priimtas labai greitai. Vos per kelias dienas JAV lėktuvnešis „USS Gerald R. Ford“ jau užėmė pozicijas į pietus nuo Kipro.

© JAV laivyno nuotr.

Iš čia Gaza – vos už kelių šimtų kilometrų, t.y. nesunkiai pasiekiama JAV lėktuvnešio aviacijai. Tačiau Gaza nebūtinai yra vienintelis ar net pagrindinis „USS Gerald R. Ford“ taikinys. Suprantama, kaip ir kiti lėktuvnešiai, jis niekada neplaukioja vienas – ne veltui jį lydį visa laivų eskadra, o visi kartu jie sudaro lėktuvnešio smogiamąją grupę.

Šiuo atveju lėktuvnešio smogiamąją grupę sudaro raktomis ginkluoti karo laivai. Svarbiausias jų yra kreiseris „USS Normandy“, kuris prieš keletą metų lankėsi Klaipėdoje. Tokių milžiniškų „Ticonderoga“ klasės laivų JAV laivyne beliko keliolika ir visus juos numatyta per artimiausius metus nurašyti, tačiau kol kas net vienas tokios klasės laivas yra ypač vertingas, kaip plaukiojanti raketų bazė, nes gabena dešimtis priešlaivinių raketų „Harpoon“, per šimtą priešlėktuvinių SM-2, priešraketinių ir antipalydovinių SM-3.

Prie šio arsenalo dar galima pridėti po beveik šimtą tokių pat raketų gabenančius „Arleigh Burke“ klasės laivus „USS Thomas Hudner“, „USS Ramage“, „USS Carney“ ir „USS Roosevelt“.

Be to, visi minėti raketiniai laivai mažiausiai kelias dešimtis kruizinių raketų „Tomahawk“, tad gali iš didelio atstumo atakuoti taikinius sausumoje. Galiausiai kiekvieną lėktuvnešio smogiamąją grupę įprastai lydi bent vienas povandeninis laivas su dar keliomis dešimtimis kruizinių raketų.

Vis dėlto pagrindiniu galios simboliu neatsitiktinai laikomas pats lėktuvnešis – nuo jo gali kilti lėktuvai ir sraigtasparniai, o taip pat ir bepiločiai orlaiviai. Įprastai vienas JAV lėktuvnešis iš viso gabena apie 90 įvairių orlaivių, kurių bent pusę sudaro daugiafunkciniai naikintuvai F-18 „Super Hornet“, po keliolika jų pagrindu sukurti elektroninės kovos lėktuvai „Growler“, o taip pat kelios dešimtys kitų specializuotų lėktuvų ir sraigtasparnių, iš kurių galima išskirti ankstyvojo perspėjimo lėktuvą E-2 „Hawkeye“, kuris gali kontroliuoti oro erdvę šimtų kilometrų spinduliu.

Kol kas regione sukiojasi tik viena lėktuvnešio grupė, tačiau prie jos artimiausiu metu, tikėtina prisijungs dar vieno – senesnio, kitos, „Nimitz“ klasės, tačiau taip pat ypač pajėgaus lėktuvnešio „USS Dwight D. Eisenhower“ smogiamoji grupė.

Ir nors pastarojo lėktuvnešio dislokavimas buvo jau seniai suplanuotas – JAV 6-ojo laivyno atsakomybės zona dar nuo Šaltojo karo laikų yra Viduržemio jūra, o „USS Dwight D. Eisenhower“ buvo dar prieš kelerius metus priskirtas būtent šiam laivynui, toks sutapimas, kad būtent karo Izraelyje metu amerikiečiai turės sutelkę tokią karinę galią regione negali nelikti nepastebėtas.

Dvi lėktuvnešio grupės savo aviacijos bei raketų galia pranoksta iš esmės bet kurią priešiškai nusiteikusia valstybę regione ir jos pajėgumus, įskaitant Rusiją, kuri turi keletą bazių Sirijoje.

Dar svarbiau yra tai, kad lėktuvnešiai iš esmės yra plaukiojančios bazės, kuriose sutelkti pajėgumai gali būti panaudoti ne tik demonstruojant galią arba ją pritaikant, bet ir kitoms svarbioms operacijoms. Pavyzdžiui, JAV Centrinė vadavietė jau pripažino, kad Izraeliui būtent iš lėktuvnešių teikiama visa papildoma parama, kai kalbama apie žvalgybos, oro erdvės kontrolės operacijas.

© JAV laivyno nuotr.

Gelbėjimo ir paieškos, logistiniai pajėgumai taip pat svarbūs – kiekviename lėktuvnešyje bei jį aptarnaujančiame paramos laive yra šimtai bombų, kurių, jei Izraelis tik pritrūktų antskrydžių kampanijoje prieš „Hamas“ teroristus, galėtų paprašyti – amerikiečiams lengviau užtikrinti savo laivų ir jų aviacijos logistinį aprūpinimą iš regione esančių bazių.

Būtent pastarosiose taip pat sustiprinti pajėgumai – į amerikiečių naudojamas bazes Saudo Arabijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir kitur perkelti papildomi pajėgumai: naikintuvai F-16, F-22, atakos orlaiviai A-10. Galiausiai danguje veikia JAV slapti pajėgumai – nuo žvalgybinių orlaivių iki palydovų, kurių orbitos jau pakeistos, pritaikant prie stebėjimo misijų regione.

Dešimčių tūkstančių raketų grėsmė

Visa tai nebūtinai susiję su „Hamas“, mat kitas Izraelio priešas – tiek JAV, tiek Europos Sąjungoje teroristine pripažįstama organizacija „Hezbollah“ jau paskelbė apie savo paramą Gazoje įsitvirtinusiems teroristams.

Kol kas „Hezbollah“ ir Izraelio susidūrimai pasienyje šiomis dienomis apsiribojo pavieniais, daugiausiai nekoordinuotais apsišaudymais iš artilerijos pabūklų ir minosvaidžių. Izraelis sutelkė daugiausiai savo artilerijos ir šarvuotuosius dalinius pasienyje, jei tik prireiktų vykdyti operaciją šiame sektoriuje.

Ir nors Izraelis įspėjo „Hezbollah“, kuri kol kas daugiau tik švaistėsi grasinimais, nekrėsti kvailysčių, t.y. nutraukti svaičiojimus apie „antrąjį frontą“, Izraelio įspėjimais teroristams, įsitvirtinusiems Libane kol kas didelio įspūdžio nedaro dėl paprastos priežasties.

Izraelis ir „Hezbollah“ jau kariavo ne vieną karą, o paskutinįjį kartą 2006-siais to karo baigtis nebuvo aiški: abi pusės skelbė pergalę, tačiau akivaizdu, kad Izraeliui nepavyko pasiekti savo tikslų, t.y. sunaikinti „Hezbollah“. Šios teroristinės organizacijos smogikai jau tada buvo geriau pasiruošę, labiau koordinuoti, puikiai apsiginklavę ir paruošę izraeliečiams daug staigmenų.

Praėjus keliolikai metų nuo to karo „Hezbollah“ yra dar tvirtesnė: jei 2006-siais teroristai turėjo mažiausiai 15 tūkst. raketų, tai dabar jų, tikėtina, turi 150 tūkst.

Žinoma, dauguma jų sudaro artimojo nuotolio raketos, galinčios smogti už kelių-keliolikos ar daugiausiai 70 km esantiems taikiniams. Tačiau kai jų yra dešimtys tūkstančių, jos gerai užmaskuotos, mobilios, masinis jų paleidimas gali pridaryti daug žalos pasienyje gyvenantiems izraeliečiams arba operacijai besirengiantiems Izraelio kariams.

Tai, kad šie pernelyg nesibaimina „Hezbollah“ atakų, rodo ir nerūpestingas izraelio artilerijos išsidėtsymas pasienyje – savaeigės haubicos kai kuriose pozicijos neturi jokios priedangos, kaip ir šaudymui parengti sviediniai. Karas Ukrainoje jau parodė, kad tokio nerūpestingumo kaina gali baigtis savižudžių dronų smūgiais ir pabūklų (bei jų įgulų) sunaikinimu.

Kita vertus, Izraelio didesnį rūpestį pastarąjį dešimtmetį kėlė vidutinio ir ilgesnio nuotolio raketų arsenalas, kurį „Hezbollah“ nuosekliai augino, sulaukdamas vis naujų siuntų iš pagrindio savo rėmėjų – Izraelį sunaikinti viešai deklrauojančio Irano. Būtent iraneitiškos raketos „Zelzal“, „Fateh 110“ ir „Zolfaghar“, kurių šūvio nuotolis siekia šimtus kilometrų, gali pasiekti ne tik Haifą, bet ir Jeruzalę, Tel Avivą. Nuo raketų saugoti skirta Izraelio priešraketinės gynybos sistema „Geležinis kupolas“, kuris ne kartą įrodė savo efektyvumą.

Tačiau net ir „Geležinis kupolas“ nėra pajėgus susidoroti su „Hezbollah“ masine raketų ataka – tiesiog neįmanoma numušti dešimčių tūkstančių atskriejančių raketų, kai dar reikia saugotis nuo šimtų ar tūkstančių raketų, kurios vis dar šaudomos iš Gazos.

Izraelis, suprantama, gali surengti antskrydžius prieš „Hezbollah“ pozicijas Libane, suduoti savo raketinius ir artilerijos smūgius, tačiau tam prireiktų dviejų dalykų, kurie Izraeliui ypač brangūs – laiko ir pajėgumų. Laikas, kurio prireiktų nuslopinti „Hezbollah“ negali būti matuojamas dienomis – dešimtis tūkstančių teroristų sutelkusi grupuotė yra įrengusi požeminius tunelius, gerai užmaskuotas ir apsaugotas raketų šaudymo pozicijas. Tad bet kokia operacija užtruktų.

O tokiai operacijai taip pat reikėtų pasitelkti papildomus pajėgumus, kurių didžioji dalis dabar telkiama prie Gazos sienos arba jau dalyvauja operacijoje prieš „Hamas“.

Izraelio karinės oro pajėgos yra bene labiausiai patyrusios ir pajėgiausios regione, turinčios šimtus orlaivių, tačiau didelis ir tiesiog beprecedentis operacinis temas kare su „Hamas“ teroristais reiškia didelį krūvį, spartų šaudmenų naudojimą. Jei į karą stotų „Hezbollah“, Izraelis neabejotinai turėtų galimybę suduoti rimtų smūgių ir šiai grupuotei, tačiau ilgainiui dviejų karinių kampanijų poveikis neigiamai pasijustų Izraelio pajėgose.

Sykį jau patyrė JAV smūgių galią

Būtent todėl JAV parama Izraeliui šiuo atveju yra demonstruojama karine jėga – amerikiečių lėktuvnešių grupės yra pajėgios palaikyti operacinį tempą, nuimti krūvį ir padėti Izraeliui smūgiuojant būtent „Hezbollah“ pozicijoms.

Suprantama, tai būtų laikoma eskalacija ir JAV įsitraukimu į karą, kuriame amerikiečių priešininkas – Iranas jau ir taip yra įsitraukęs. Antra vertus tai nebūtų primas kartas, kai JAV stoja į kovą su „Hezbollah“, kurią vertina kaip teroristinę organizaciją.

Dar 1983-siais JAV Libane turėjo tūkstančius taikdarių, kurie turėjo nutraukti šalyje kilusį pilietinį karą. Tačiau būtent prieš 40 metų spalio 23-ąją du savižudžių vairuojami sunkvežimiai smogė amerikiečių ir prancūzų taikdarių karievinėms. Žuvo per 300 JAV ir Prancūzijos karių.

Nors atsakomybę prisiėmė su „Hezbollah“ siejama „Islamo Džihado“ grupuotė, vėliau kaltė buvo suversta tiek Sirijos remiamoms pajėgoms, tiek pačiai „Hezbollah“ arba ją remiantiems Irano karinės žvalgybos pareigūnams.

Būtent tuomet JAV prie Libano krantų permetė dvi lėktuvnešių smogiamąsias grupes ir vieną modernizuotą Antrojo pasaulinio karo laikų linijinį laivą „USS New Yersey“. Iš 9 šio laivo 406 mm kalibro pabūklų pasipylė galingos sviedinių salvės sirų karių, jų palaikomų grupuočių, o taip pat ir „Hezbollah“ pozicijoms. Įdomu tai, kad būtent po šios atakos „Hezbollah“, kuri neigė savo kaltę, Libane iškilo kaip reikšmingiausia grupuotė, gebėjusi mesti iššūkį tiek Izraeliui, tiek JAV.

© Wikipedia Commons

Praėjus 40 metų „Hezbollah“ jau atvirai grasina JAV laivynui – demonstruoja ne tik artimojo nuotolio ar balistines raketas, bet taip pat ir kruizines – Kinijos pagamintas ir Irane modernizuotas C-802, kurių viena 2006 metais buvo pamuštas Izraelio karo laivas „Hanit“.

Be to, „Hezbollah“ giriasi turinti ne tik šias per 100 km šūvio nuotoliu skriejančias bet ir dvigubai toliau nuskrieti galinčias rusiškas raketas P-800 „Onix“. „Hezbollah“ jų giriasi turi apie tuziną ir sako gavusi iš Sirijos, kuriai šias priešlaivines sistemas savo ruožtu perdavė Rusija.

Tiesa, apie šiuos pajėgumus amerikiečiai gerai žino, ir nepaisant savo priešraketinių pajėgumų, kol kas JAV lėktuvnešio smogiamoji grupė laikosi kelių šimtų km atstumu, nepasiekiamu net eksportinei raketos „Onix“ versijai. Be to, amerikiečių lėktuvai, kylantys nuo „USS Gerald R. Ford“ denio kol kas ginkluoti tik savigynai skirtomis raketomis bei mokomosiomis bombomis.

Visa tai gali pasikeisti, jei „Hezbollah“ išdrįs išbandyti Izraelio kantrybę bei JAV atgrasymo vertę. Kol kas, nepaisant visų skambių „Hezbollah“ pažadų remti „Hamas“, didelės paramos nesulaukta. Tiesa, prasidėjęs sausumos puolimas Gazoje, o taip pat ir amerikiečių įkaitų žudymas gali greitai sukelti eskalacijos efektą ir tada jau „Hezbollah“ galės įsitikinti, ko verta JAV karinė galia.