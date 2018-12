Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) penktadienį svarstant išvadą dėl tautinių kostiumų dalybų V. Mandrijauskaitė teigė, kad fondo savanoriams buvo parengta atmintinė, jog atvykę su dovanomis jie neįsiveltų į diskusijas dėl politikos. „Visi fondo savanoriai gavo atmintines, kur aiškiai pasakyta, kad kiekvienas fondo savanoris prisistato tik fondo savanoriu, vykdant projektą draudžiama įsivelti į diskusijas apie politiką. Atvykę į šventes jie prisistatė fondo ambasadoriais arba dėdėmis ir tetomis“, – sakė fondo vadovė. „Savanoriai prisistatė savanoriais, tačiau žiniasklaidos priemonės parašė kitaip, ir tai buvo žiniasklaidos priemonių iniciatyva, jie patys įvardijo tuos žmones pristatydami pareigomis“, – aiškino „Švieskime vaikus“ vadovė. Prieš posėdį VRK nariai gavo „Agrokoncerno“ laišką, kuriame VRK kaltinama politikavimu, o darbo grupės siūlymas kreiptis į Generalinę prokuratūrą ir Valstybinę mokesčių inspekciją įvertintas kaip sąmoninga ir tikslinga valstybinės institucijos veikla, nukreipta prieš privačias įmones. Susiję straipsniai: Prašymas iš mokyklos sukėlė pasipiktinimą: Karbauskis susapnavo, Statkevičius užsimojo, o aš turiu mokėti VRK svarstys išvadą dėl vaikų darželiams „valstiečių“ dalintų tautinių kostiumų VRK darbo grupės išvadoje siūloma pripažinti, kad „valstiečiai“ nepadarė pažeidimo dalindami fondo „Švieskime vaikus“ už partijos lyderio Ramūno Karbauskio įmonių lėšas pasiūtus vaikiškus tautinius kostiumus, nors politinės reklamos požymių ir matyti. VRK surinkta medžiaga būtų perduodama Generalinei prokuratūrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jos turėtų įvertinti, ar nepažeistos įstatymų nuostatos dėl paramos skyrimo, lėšų gavimo ir panaudojimo. Darbo grupės išvadoje konstatuojama, kad projektas „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ finansuotas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovo R. Karbauskio sprendimu, lėšas skyrė su juo susijusios įmonės. Išvadoje teigiama, kad nevyriausybinių organizacijų projektai, kuriuos įgyvendinant dalyvauja beveik išimtinai vienos politinės partijos nariai ir susiję asmenys, „turi kai kurių politinės reklamos požymių ir sukuria visuomenei pagrįstas prielaidas tokius projektus vertinti kaip politinę reklamą, kurios skleidimu propaguojama politinė partija“. Komisijos darbo grupė nustatė, kad iš tautinių kostiumų projekte dalyvavusių asmenų 79 proc. buvo susiję su „valstiečiais“. Tačiau pažeidimo VRK darbo grupė nemato, nes nenustatyta atvejų, kad įgyvendinant projektą – teikiant tautinius kostiumus ugdymo įstaigoms – būtų tiesiogiai propaguojama LVŽS arba su ja susiję asmenys, agituojama balsuoti ateinančiuose rinkimuose. Kartu darbo grupė pažymi, kad kostiumai dalinti ne politinės kampanijos laikotarpiu. Darbo grupė ateityje rekomenduoja labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“ vengti situacijų, kai projektams įgyvendinti pasitelkiama „kritinė masė savanorių, kurie atstovauja vienai politinei jėgai“. Taip pat medžiaga perduodama Generalinei prokuratūrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai įvertinti, ar nebuvo pažeistos paramos skyrimo nuostatos, atsižvelgiant į tai, kad „paramos gavėjas su paramos davėju sudarė komercinę sutartį, pagal kurią buvo atsiskaitoma, galimai panaudojant iš to paties paramos davėjo gautas lėšas“. VRK narys konservatorius Vilius Semeška pateikė atskirąją nuomonę, jog tautinių kostiumų projektas turi politinės reklamos požymių ir sukuria visuomenei pagrįstas prielaidas tokius projektus vertinti kaip politinę reklamą, kurios skleidimu propaguojama politinė partija, jos nariai, taip pat jų idėjos ar programa. V. Semeška pažymi, kad pagrindinis fondo „Švieskime vaikus“ tautinių kostiumų vaikams projekto idėjos autorius ir iniciatorius yra „valstiečių“ pirmininkas ir frakcijos Seime seniūnas R. Karbauskis, projektas finansuotas jo sprendimu ir jo įmonių lėšomis. Vyriausioji rinkimų komisija kovo viduryje pradėjo tyrimą dėl galimos neteisėtos paramos LVŽS paaiškėjus, kad fondo „Švieskime vaikus“ už R. Karbauskio įmonių lėšas pasiūtus vaikiškus tautinius kostiumus dalija „valstiečiai“ Seimo nariai ir jų padėjėjai. Iš viso šių metų pradžioje šalies savivaldybėse išdalinta 18 tūkst. vaikiškų tautinių kostiumų. Fondo, kurio steigėjai yra dainininkas Andrius Mamontovas ir „valstiečių“ lyderis R. Karbauskis, „Švieskime vaikus“ direktorė V. Mandrijauskaitė yra nurodžiusi, kad tautinių kostiumų akcijai dvi R. Karbauskiui priklausančios įmonės „Agrokoncernas“ ir „Agrokoncerno grūdai“ skyrė daugiau nei 500 tūkst. eurų.

