Kaip skelbia „Lietuvos žinios“, ŠMM įstatymo pataisomis siūlo įtvirtinti, kad ikimokyklinio ugdymo programoje tautinių mažumų mokyklose ne mažiau kaip 5 valandos per savaitę būtų skiriamos ugdymui lietuvių kalba. Šiuo metu nustatyta, kad ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę skiriamos ugdymui lietuvių kalba skiriamos tik parengiamosiose, t.y. priešmokyklinio ugdymo grupėse – dalis ikimokyklinio ugdymo programos lietuviškai gali vykti tik tėvams pageidaujant. 2019-ųjų rugsėjį-gruodį naujovėms reikėtų 213,1 tūkst. eurų, visiems 2020-iesiems – 639,4 tūkst. eurų. Idėjai neprieštarauja ir savivaldybės, kuriose gausu tautinių mažumų atstovų, tuo metu Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša neabejoja, kad pataisos sukels diskusijų ir nebus lengvai priimtos.

