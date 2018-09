1–4 klasių moksleiviams paruošta ir išdalyta 1400 krepšelių, kurių vertė 25 tūkst. eurų. Savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis teigė, kad ši iniciatyva sutaupė mokinių tėvams ir lėšų, ir laiko. „Norėtume, kad mūsų idėja pasklistų po Lietuvą, apie ją išgirstų kitos savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerija, kad Lietuvoje visi pradinukai ateityje gautų mokyklinių priemonių rinkinius“, – savivaldybės pranešime teigė M. Petraitis. Pasak jo, rinkinio kaina – 18 eurų. Krepšelyje moksleiviai rado sąsiuvinių, rašiklių, aplankų, žirklių ir kitų reikmenų.











