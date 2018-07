LNK televizijos naujienų tarnyba sekmadienį pranešė, kad smarkaus lietaus ir žaibų užkluptus keliautojus nuo kalno nukėlė gelbėtojų sraigtasparnis. 52-ejų moteris patyrė sunkių sužalojimų. Kiti trys keliautojai, tarp kurių – ir vienuolikmetis berniukas, susižeidė nesmarkiai. „Kai pasiekėme žmones, moteris buvo dar nepraradusi sąmonės, tačiau ji skundėsi smarkiais skausmais, diegliais krūtinėje. Laimė, kad visų kitų sužeidimai nebuvo sunkūs. Tik keista, kodėl turistai apskritai lipo į kalnus, juk buvo skelbta, kad oras subjurs ir kils audra“, – teigė gelbėtojas Andrzejus Marasekas. Viršukalnės, į kurią kopė audros užklupti lietuviai, aukštis – beveik du kilometrai.

