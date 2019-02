Ji BNS trečiadienį sakė pasijutusi nereikalinga, kai paaiškėjo, jog nebuvo įtraukta į kandidatų sąrašą artėjančiuose savivaldos rinkimuose bei nesulaukė paaiškinimo, kodėl taip nutiko. „Aš tiesiog savęs nemačiau tuose sąrašuose ir neturiu atsakymo šiai dienai kodėl. Kadangi esu žmogus, mėgstantis žinoti, kaip, kas ir kur yra, nematau prasmės tęsti“, – sakė E. Plūkienė. Nors santykiai su „Vieningo Kauno“ kolegomis, pasak jos, atšalo dar praėjusiais metais, ji teigė laukusi atsakymų, o jų negavusi, priėmė sprendimą pasitraukti iš tarybos. „Man jeigu kyla klausimų, aš klausiu. Turbūt per daug klausimų uždavinėjau. Mano buvo rinkiminis šūkis, kad turėtume būti skaidrūs ir atviri, labai gaila, bet mums to nepavyko pasiekti“, – apie tai, kodėl, jos nuomone, nebuvo įtraukta į kandidatų sąrašus, sakė E. Plūkienė. „Vieningo Kauno“ visuomeninės organizacijos direktorius, Kauno vicemeras Andrius Palionis BNS sakė, kad kolegės sprendimas buvo labai netikėtas, o jo priežastis aiškina emocijomis. „Mums tai buvo siurprizas, nes iki tol, kas išėjo iš mūsų frakcijos, pasišnekėdavome ir tada veiksmus darydavome. O dabar tai atrodo lyg emocionalus veiksmas“, – sakė A. Palionis. Jis šį sprendimą taip pat buvo linkęs sieti su sprendimu jos neįtraukti į kandidatų sąrašą. Pasak A. Paliono, E. Plūkienės kandidatūra atkrito „Vieningam Kaunui“ svarstant kandidatus į savivaldybės tarybą. E. Plūkienė taryboje vadovavo Ekonomikos ir finansų komitetui. Šis komitetas šiuo metu baigia svarstyti kitą savaitę tarybai teikiamą biudžeto projektą. Opozicinės Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Edita Gudiškauskienė, taip pat priklausanti šiam komitetui, atkreipė dėmesį, kad komitetas priimdavo gana principingus sprendimus, o pastaruoju metu siūlė atidėti klausimų dėl draustinių specialiųjų planų korekcijos svarstymą taryboje. „Pastaruoju metu buvo galima pasidžiaugti, kad kai kuriuose klausimuose tikrai išsakėme svarbią poziciją, manau, viešojo intereso gynimo prasme. Mūsų komitetas nepritarė Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio ir Veršvo draustinio korekcijai“, – sakė E. Gudiškauskienė. „Labai gaila, kad tokių žmonių kaip E. Plūkienė komitete nebeliko“, – pridūrė ji. Šie klausimai vėliau vis dėlto svarstyti tarybos posėdyje ir jiems pritarta. LRT Tyrimų skyrius skelbė, kad vieno iš draustinių buferinėje zonoje V. Matijošaičio bendrovė yra įsigijusi žemės ir prieš pat tarybos sprendimą užregistravo mažiausiai 15 sklypų. Manoma, kad pakeitimai gali būti reikalingi siekiant ten pastatyti didesnių pastatų. Pats V. Matijošaitis šiuos teiginius vadina absurdiškais. Savivaldybė tikina, jog pakeitimai inicijuojami norint panaikinti prieštaras skirtinguose dokumentuose, o detalesnė informacija apie tai, kas bus keičiama, bus teikiama pradėjus korekcijas. E. Plūkienė sako, kad jos pasitraukimas nėra susijęs su šiuo klausimu, o santykiai su „Vieningo Kauno“ kolegomis bjurti pradėjo gerokai anksčiau.

