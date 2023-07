V. Valkiūno turto vertė 2022 metais siekė beveik 4,868 mln. eurų ir per metus sumažėjo beveik 20 tūkst. eurų. Politikas turi 40 tūkst. pasiskolintų ir negrąžintų lėšų. Bendra parlamentaro šeimos turto vertė nurodyta tokia pati.

Antroji vieta turtingiausių Seimo narių sąraše atitenka Gintautui Paluckui, kurio asmeninis turtas 2022 metais siekė 1,587 mln. eurų. Parlamentaro turtas per pastaruosius metus išaugo 850 tūkst. eurų. G. Paluckas yra pasiskolinęs ir negrąžinęs 75 tūkst. eurų. Bendras G. Palucko ir jo sutuoktinės turtas 2022 metais siekė per 1,702 mln. eurų.

Toliau tarp turtingiausių parlamentarų rikiuojasi Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys Arminas Lydeka deklaravęs, kad pastaraisiais metais jo turto vertė siekė per 1,311 mln. eurų. Per metus šio politiko turto vertė išaugo daugiau nei 84 tūkst. eurų. Politikas yra pasiskolinęs ir negražinęs per 9 tūkst. eurų. Bendras A. Lydekos ir jo sutuoktinės turto vertė 2022 metais siekė per 2,33 mln. eurų.

Tarp turtingiausių parlamentarų patenka ir Kazys Starkevičius, kurio turtas 2022 metais įvertintas beveik 981 tūkst. eurų. Per metus parlamentaro turto vertė išaugo beveik 38 tūkst. eurų. Politiko pasiskolintos ir negrąžintos lėšos siekė 68 tūkst. eurų. Bendra K. Starkevičiaus šeimos turto vertė praėjusiais metais siekė 1,016 mln. eurų.

Tarp turtingiausių Seimo narių galima išskirti ir „valstiečių“ frakcijos atstovą Valių Ąžuolą, kurio asmeninio turto vertė – beveik 813 tūkst. eurų. Visgi parlamentaro asmeninio turto vertė per metus sumažėjo 174 tūkst. eurų. Parlamentaras taip pat 2022 metais turėjo 175 tūkst. pasiskolintų ir negrąžintų lėšų. Bendras V. Ąžuolo šeimos turtas praėjusiais metais siekė 1,531 mln. eurų.

Į 200 turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašą patenka ir Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, atsidūręs turtingiausiųjų parlamentarų sąrašo šeštojoje vietoje. 2022 metais R. Žemaitaičio asmeninio turto vertė siekė per 800 tūkst. eurų – per metus padidėjo daugiau nei 163 tūkst. eurų. Visgi parlamentaras yra pasiskolinęs ir negrąžinęs daugiau 166 tūkst. eurų.

2022 metais bendra R. Žemaitaičio šeimos turto vertė siekė per 876 tūkst. eurų.

VMI antradienį paskelbė atnaujintas 2022 m. gyventojų turto deklaracijas. Duomenys parodė, kad tarp politikų didžiausiu turtu galėjo pasigirti užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio šeima. Politiko sutuoktinė Austėja Landsbergienė aplenkė ne vienerius metus pirmoje vietoje buvusį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narį, „valstietį“ Vidmantą Dambrauską.

Valstybės vadovų 2022 m. deklaruotas turtas ir pajamos nežymiai skyrėsi nuo metų prieš tai. Premjerės Ingridos Šimonytės turtas padidėjo 3 tūkst. eurų santaupomis. Šalies vadovo Gitano Nausėdos ir pirmosios ponios Dianos Nausėdienės šeimos turtas per metus paaugo 1,4 tūkst. eurų. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen taip pat didino turimas pajamas kaupiamomis santaupomis.