„Delfi“ primena, kad prieš tai valdantieji nenusileido prezidentui, ir paliko Jaroslavą Narkevičių dirbti susisiekimo ministru.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius, buvęs Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio patarėjas, Algis Krupavičius dabartinės situacijos nevadino politiniu karu.

„Ne, net premjeras prieš dieną ar kelias, kai kalbėjo apie J. Narkevičiaus situaciją, apie galimą ekonomikos ir inovacijų ministrą, jis irgi nepaisant to, kad pastebėjo, kad tarp Prezidentūros ir Vyriausybės yra santykių žiema, bet visas jo tonas buvo toks, kad nebuvo nusiteikęs eskalaciją tęsti“, – sakė A. Krupavičius.

Politologo manymu, po tokių sprendimų bus ieškoma kompromisų.

„Scenarijų kompromisui yra. Jeigu bus renkamasi iš viceministrų korpuso, tai manau, kad tas kompromisas gali būti rastas ganėtinai greitai. Dabartinės situacijos specifika yra ta, kad iki kadencijos pabaigos lieka aštuoni mėnesiai, ir siūlyti kandidatą, kuris yra visai iš šalies ir yra detaliai nesusipažinęs su ministerijos darbotvarke, matyt, būtų neracionalu“, – komentavo A. Krupavičius.

Negalvoja, kad Karbauskis keršys Nausėdai

Politologas nemato pretekstų R. Karbauskiui keršyti už šį sprendimą G. Nausėdai.

„Ar ta jo reputacija visada pasiteisina, tai čia yra atviras klausimas, bet šiuo atveju R. Karbauskis neturi ypatingos motyvacijos keršyti, nes L. Savickas buvo akivaizdžiai premjerinis kandidatas į ministrus“, – sakė A. Krupavičius.

Pasak jo, žiūrint į Vyriausybės formavimą po to, kai buvo atnaujinta koalicija, susidaro tam tikras disonancas.

„Viena vertus, mes turime aiškius partinius ministrus – Palionis, du LLRA atstovai, kelio valstiečių-žaliųjų atstovai, ir ta gravitacija partinės Vyriausybės link buvo stipri. Bet staiga vietoj V. Sinkevičiaus siūlomas nebe koalicijos ministras, dėl kurio koalicijos nariai sutarė, bet siūlo iš esmės asmeniškai Ministras Pirmininkas.

Su Vyriausybės formavimo taisyklėmis dabartinėje Seimo kadencijoje tikrai yra daug klaustukų. Jokio bendro modelio formuojant Vyriausybę jie neturėjo ir neturi“, – sakė A. Krupavičius.

Pyktis neapsimokėtų

VDU profesoriaus manymu, pyktis su prezidentu prieš rinkimus valdantiesiems neapsimoka.

„Turbūt valstiečiai-žalieji, žinodami savo partinius reitingus, ir tikimybę, kad centro kairės koalicija yra labiau tikėtina po rinkimų negu bet kokia kita, kad jie galėtų būti tos koalicijos partneriai, to nedarys.

Jeigu santykiai su prezidentu būtų sugadinti iki įšalo temperatūros, tuomet po rinkimų jie gali atsidurti labai nepalankioje situacijoje. Racionaliai svarstant, yra daugiau argumentų, kad reikėtų gyventi bent jau šaltosios taikos sąlygomis negu veltis arba karštąjį, arba šaltąjį karą“, – sakė A. Krupavičius.

Valentinavičius: prezidentas rūstauja

Mykolo Romerio universiteto (MRU) dėstytojas ir politologas, buvęs premjero Andriaus Kubiliaus patarėjas Virgis Valentinvačius „Delfi“ sakė, kad išvardintos prezidento priežastys netvirtinti kandidato jo nelabai įtikino.

„Ką sako tas paaiškinimas (netvirtinti, aut. p.), nežinau, ar yra labai įtikinantis. Galima buvo geresnių priežasčių surasti“, – kalbėjo jis.

V. Valentinavičius teigė, kad pareiškimu parodomas prezidento pyktis.

„Galima spėlioti, kad G. Nausėdos sprendimas leidžia suprasti premjerui, kad prezidentas rūstauja, bet kol kas tai tik prielaida“, – aiškino jis.

„S. Skvernelis jau spėjo pareikšti, kad neieškos kito kandidato. Tokia reakcija žada, kad apsišaudymas tęsis toliau. S. Skvernelio kaltinimas, kad prezidentas 3 savaites delsė, nesiryžo, nėra labai sąžiningas, nes pats premjeras dar labiau delsė, kol surado šį kandidatą. Tai tokios imtynės pelkėje – iš abiejų pusių argumentai klampūs. Dėl reikalo esmės neturima daug, ką pasakyti. Aišku, kad kompromisas nesurastas“, – savo įžvalgomis dalijosi politologas.

Urbonaitė: konfliktas tarp valdančiųjų ir Prezidentūros tik gilės

Prezidentui Gitanui Nausėdai atsisakius į ministrus skirti Luką Savicką, konfliktas tarp valdančiųjų ir Prezidentūros tik gilės, teigia Mykolo Romerio universiteto (MRU) dėstytoja Rima Urbonaitė.

„Aš manau, kad mes jau turime pakankamai gilų konfliktą ir nė viena pusė nerodo ženklų, kad tas konfliktas galėtų būti sprendžiamas. Kitaip tariant, dabar kalbėti apie kažkokį sutarimą nėra prasmės, šiuo metu vyksta tik konflikto gilinimas“, - Eltai komentuodama Prezidentūros trečiadienį deklaruotą sprendimą nepatvirtinti premjero teiktos kandidatūros į ekonomikos ir inovacijų ministrus, sakė R. Urbonaitė.

Politologės nuomone, premjero užuominos, esą G. Nausėdos sprendimą galėjo lemti jau kuris laikas neužgęstantis Prezidentūros ir valdančiųjų konfliktas dėl susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus nėra visiškai nepagrįstos.

„Akivaizdu, kad jaučiasi J. Narkevičiaus situacijos šešėlis. To neigti tikrai negalima. Tačiau klausimas kyla ir dėl to, ar mes turime situaciją kai norima tiesiog suvesti sąskaitas, ar visgi galvojama, kad ministerija dabar realiai lieka be vadovo. Iš esmės šis konfliktas, kuris vienaip ar kitaip tęsiasi, šiuo metu yra tik gilinamas“, - teigė MRU dėstytoja.

Kartu R. Urbonaitė teigė pasigedusi konkretumo Prezidentūros išsakytoje pozicijoje dėl L. Savicko.

„Man pasirodė keista, kad Prezidentūra, argumentuodama savo sprendimą, minėjo kažkokias asmenines L. Savicko savybes, kurių taip ir neįvardino, kurios konkrečiai netinka ministro postui.

Kitas dalykas – paminėta jo patirtis. Kyla klausimas, kokia konkrečiai patirtis, nes premjero teikto kandidato patirtis ir buvo nemažai susijusi būtent su sritimi, į kurią jis ir buvo teikiamas“, - akcentavo ji.

Pirmadienį interviu Delfi ministras pirmininkas S. Skvernelis sakė, kad santykiai su prezidentu G. Nausėda nėra įšalas, bet yra karas. V. Valentinavičius sako, prasti kandidatai yra premjero S. Skvernelis problema.

„S. Skvernelis kartu su R. Karbauskiu nėra suinteresuoti, kad būtų ryškinamas konfliktas su prezidentu, jie ieško tokių žodžių – kad prezidentas nesupranta, ar jam yra netinkamai patariama. Bet reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad su G. Nausėda, nors jis yra kur kas mažiau reiklus, nei kad buvo Dalia Grybauskaitė, valdantiesiems vis tiek nesiseka dirbti, turi tas pačias problemas. Vadinasi problemos yra ne prezidentuose, bet pačioje Vyriausybėje. Akivaizdu, kad S. Skvernelis sunkiai randa tinkamas kandidatūras“, – teigė jis.