Kandidatais patvirtinti JAV Pensilvanijos Getysburgo koledžo Ekonomikos katedros docentas Rimvydas Baltaduonis, Vilniaus universiteto Chemijos instituto direktorius Aivaras Kareiva, KTU Senato pirmininkas, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius Rytis Krušinskas, Nigerijos Kovenanto universiteto profesorius, programinės įrangos inžinerijos mokslų daktaras Sanjay Misra, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius, sistemų programavimo mokslų daktaras Algirdas Pakštas. Vadovauti KTU taip pat pretenduoja šios aukštosios mokyklos Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius Renaldas Raišutis, šio fakulteto pagrindinis tyrėjas docentas Vidas Raudonis, Cheminės technologijos fakulteto profesorius Raimundas Šiaučiūnas, šio fakulteto dekanas Eugenijus Valatka, laikinoji rektorė Jurgita Šiugždinienė bei Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas Andrius Vilkauskas, pranešė KTU. Kandidatai KTU ateities vizijas universiteto bendruomenei gyvai pristatys atvirame tarybos posėdyje birželio 29 dieną. KTU rektorių rinks ir tvirtins Taryba per uždarą posėdį. Jis planuojamas ne vėliau nei 20 dienų po atviro tarybos posėdžio. Rektorių penkerių metų kadencijai viešo konkurso būdu renka ir skiria KTU taryba. KTU rektoriaus rinkimai paskelbti pernai gruodį, kai iš šių pareigų atsistatydino Petras Baršauskas. Jis pasitraukė akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui pripažinus, kad jo habilitacinis darbas turi plagiato požymių. Šiuo metu KTU rektoriaus pareigas laikinai eina J. Šiugždinienė.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.