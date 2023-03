Kaip skelbiama Klaipėdos apylinkės teismo pranešime žiniasklaidai, A. Tapinas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas 3 dalykų: pripažinti, kad atsakovas savo „Facebook“ paskyroje apie A.Tapiną ir VšĮ „Laisvės TV“ viešai paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią A. Tapino garbę ir orumą bei VšĮ „Laisvės TV“ dalykinę reputaciją. Taip pat įpareigoti atsakovą socialiniame tinkle „Facebook“ per savo paskyrą per 2 savaites nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskelbti tikrovės neatitinkančią informaciją paneigiantį pranešimą, kuris turi neribotą laiką likti minėtoje atsakovo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, ir per 2 savaites nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti paskyroje atliktus įrašus.

Taip pat prašoma atlyginti 10 tūkst. eurų neturtinės žalos A. Tapino ir VšĮ „Laisvės TV“ naudai bei ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Klaipėdos apylinkės teismas praneša kovo 2 d. ieškovų pateiktą ieškinį priėmęs ir nustatęs atsakovui 20 dienų terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti.