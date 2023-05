Tapinas: Alytaus rajono tarybos nariai D. ir J. Jakubavičiai per mėnesį už gyventojų pinigus degalų pylėsi 48 kartus

„Alytaus rajono tarybos narys TS-LKD atstovas Danielius Jakubavičius per vieną mėnesį kuro „pylėsi“ 34 kartus. Jo žmona, taip pat Alytaus rajono tarybos narė TS-LKD, Jūratė Overaitytė – Jakubavičienė, per tą mėnesį „pylėsi“ kuro 14 kartų. Per tą mėnesį jiedu kurui išleido apie 1800 eurų alytiškių pinigų ir nuvažiavo beveik 15 000 kilometrų“ – savo „Facebook“ paskyroje rašė visuomenininkas.

A. Tapinas taip pat pastebėjo, kad tai nėra vienintelis mėnesis, kuomet tarybos nariai deklaravo dideles išlaidas kurui bei sveikino visus su nacionaliniu rekordu.

„Sveikinu ir TS-LKD Alytaus rajono skyrius su bendru nacionaliniu rekordu – 48 pylimai per porą“, – pažymėjo jis.

ELTA primena, kad klausimai dėl savivaldybių tarybų narių išlaidų skaidrumo kilo po to, kai A. Tapinas ėmėsi tyrimo dėl galimo savivaldos biudžeto pinigų švaistymo.

Dėl susiklosčiusios situacijos savivaldybėse, A. Tapinas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą. Neringos, Mažeikių bei Šaulių savivaldybėse tyrimai jau inicijuoti.

Savo ruožtu tyrimus dėl galimai pažeisto viešojo intereso Pagėgiuose ir Šilutėje pradėjo ir Generalinė prokuratūra.

Siekiant išspręsti susidariusią situaciją, Seime gimsta siūlymas aiškiau riboti, kiek ir kam politikai galėtų leisti mokesčių mokėtojų finansus. Registruoti keli Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, kuriais norima nustatyti konkrečias tarybos narių veiklai skirtų lėšų lubas, taip pat griežtinti atskaitomybę rinkėjams, numatyti aiškių auditų ir patikrų tvarką.