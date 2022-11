Ir nors policijos pareigūnai oficialiai nustatė, kad sportininkas rūpinosi tik keturiomis ukrainietėmis, tačiau tyrimo metu paaiškėjo, jog jų galėjo būti gerokai daugiau – telefonuose, kurie buvo paimti kratų metu, buvo surasta tūkstančiai apsinuoginusių merginų nuotraukų bei duomenys apie nuolat į Ukrainą, Moldovą bei Baltarusiją pervedamus pinigus.

Šis sportininkas – Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos treneris Žilvinas Kymantas (g. 1990 m.). Jis iki šiol ruošia sportininkus Lietuvos, Europos bei pasaulio kultūrizmo čempionatams, taip pat bendradarbiauja su vienu futbolo klubu treniruojant jaunus perspektyvius futbolininkus.

Dėl to, kad organizavo bei vadovavo prostitucijai Ž. Kymantas ne tik buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, be to, Lietuvos antidopingo agentūra nutarė jį diskvalifikuoti 5 metams. O vyro mylimoji, sužinojusi, kokia veikla šis užsiėmė, iš karto nutarė nutraukti santykius – trenerį paliko pasaulio MMA, Kovų be taisyklių, K-1 bei bokso čempionė.

Šiai itin garsiai Lietuvos sportininkei taip pat teko minti ne tik policijos, bet ir teismo slenksčius – moters įsigytu visureigiu BMW naudojosi Ž. Kymantas, o būtent prie jo policijos pareigūnai ir sulaikė vyrą. Kol vyko baudžiamasis procesas, prokurorai ir teismas buvo uždraudęs šią transporto priemonę parduoti ar perleisti kitam asmeniui – tyrėjai įtarė, kad brangus automobilis galėjo būti įsigytas iš pinigų, kuriuos sąvadautojui sumokėjo prostitucija besivertusios merginos.

Ne ką mažesnio smūgio pasaulio čempionė sulaukė ir teismo metu – Ž. Kymantas prisipažino, kad tuo metu, kai artimai draugavo ir gyveno su daugybėje varžybų visame pasaulyje laurų nuskynusia sportininke, jis turėjo meilužę. O ši – prostitutė iš Ukrainos.

„Tuo metu apie dvejus metus turėjau panelę, bet slapta bendravau su ukrainiete, ji man buvo kaip meilužė“, – prisipažino Ž. Kymantas.

Būtent ši ukrainietė, kurios nei vardo, nei pavardės Ž. Kymantas policijos tyrėjams taip ir nenurodė, esą ir buvo toji, kuri kultūrizmo trenerį paskatino įsitraukti į prostitucijos biznį. Tiesa, tyrimą atlikusiems pareigūnams jos surasti taip ir nepavyko.

Klaipėdoje gyvenantis ir dirbantis Ž. Kymantas, dvi jam talkinusios „operatorės“, kurių viena taip pat yra sportininkė, bei keturios prostitucija besiverčiančios ukrainietės policijos pareigūnams įkliuvo per specialią operaciją – jie kurį laiką vyrą slapta stebėjo, o kai jau turėjo neginčijamų įrodymų, kad šis organizuoja ir vadovauja prostitucijai, nutarė jį sulaikyti.

Kultūrizmo treneris buvo sulaikytas prie vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje – prie visureigio BMW prišokę pareigūnai pareikalavo vairuotoją nedelsiant išlipti iš automobilio, tada jam buvo uždėti antrankiai. Netrukus areštinėje atsidūrė ir dvi jaunos klaipėdietės, talkinusios Ž. Kymantui, visų jų namuose buvo atliktos kratos. Policijos pareigūnai taip pat sulaikė ir keturias ukrainietes, už atlygį teikusias seksualines paslaugas.

Kratų metu pareigūnai pas Ž. Kymantą rado daugiau kaip 1,5 tūkst. eurų, dar didesnės pinigų sumos buvo surastos pas ukrainietes – jos dar nebuvo spėjusios savo savadautojui sumokėti už „darbą“ ir „stogą“. Būtent jį prostitucija besiverčiančioms užsienietėms ir buvo žadėjęs kultūrizmo treneris.

Sutartinės SMS žinutės: UP ir laisva

Tyrimo metu surinktus duomenis įvertinę pareigūnai baudžiamojon atsakomybėn dėl prostitucijos organizavimo ir vadovavimo patraukė Ž. Kymantą, o klaipėdietės Julija Lebedeva ir Tatjana Lantuchova buvo apkaltintos dėl sąvadavimo prostitucijai. Vėliau T. Lantuchovai pavyko išvengti teistumo – teismas nusprendė ją atleisti nuo atsakomybės pagal laidavimą. Tokios pačios galimybės siekė ir Ž. Kymantas su J. Lebedeva, bet teismas buvo kategoriškas – abu privalo atsakyti už įvykdytus nusikaltimus.

Užrašai, kuriuos policija surado per kratą pas sąvadautojus © Klaipėdos aps. VPK

Teismas Ž. Kymantui skyrė dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant tam pačiam laikotarpiui, tuo metu J. Lebedevai, pas kurią kratos metu pareigūnai taip pat rado nedidelį kiekį psichotropinių medžiagų, skirta beveik 5 tūkst. Eur bauda.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad Ž. Kymantas iš Ukrainos į Lietuvą atvykusioms prostitutėms kelioms paroms išnuomodavo butus (juos nuolat keitė), suteikdavo mobiliojo ryšio telefonus, į kuriuos buvo atsiunčiamos žinutės apie apsilankyti planuojančius klientus, taip pat parūpindavo prezervatyvų ir lubrikantų. Apie tai, kad už piniginį atlygį yra teikiamos seksualinės paslaugos, buvo galima sužinoti internete, kur jis talpindavo skelbimus. Už pusę valandos klientai turėdavo mokėti 50 Eur, o už valandą – 100 Eur. Pusę šios sumos prostitutės privalėdavo atiduoti savo sąvadautojui.

Kada į nuomojamą butą atvyks lytinių paslaugų pageidaujantys vyrai, merginoms pranešdavo J. Lebedeva ir T. Lantuchova – „operatorėmis“ dirbančios moterys palaikydavo ryšį tiek su klientais, tiek su prostitutėmis.

Pagal iš anksto sudarytą planą kiekvieną kartą merginos privalėdavo „operatorei“ pranešti, kai ateina klientas – tokiu atveju jos turėdavo atsiųsti trumpąją žinutę su žodžiu „UP“ (atidaryti), o kai po seksualinių paslaugų suteikimo vyras išvykdavo, jos turėdavo parašyti žodį „laisva“. Pagal tai „operatorės“ fiksuodavo, kiek laiko su mergina praleisdavo klientas – pareigūnai rado užrašus, kuriuose buvo užfiksuoti konkretūs klientų atvykimo ir išvykimo laikai.

Be to, „operatorės“ vesdavo „apskaitą“ ir bet kuriuo metu Ž. Kymantui galėjo pasakyti, kiek jau yra uždirbta iš prostitucijos. Tiesa, trijulei buvo pateikti kaltinimai tik dėl sąvadavimo iš keturių prostitučių, tačiau kratų metu paėmę telefonus pareigūnai išsiaiškino, kad neteisėta veikla galėjo būti verčiamasi ir anksčiau – ir ne tik Klaipėdoje, bet ir Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje bei kituose šalies miestuose. O ir seksualines paslaugas teikiančių merginų būta gerokai daugiau ir ne tik iš Ukrainos, bet ir kitų kaimyninių valstybių – Baltarusijos bei Moldovos.

Prostitutė – ir meilužė

Vos tik patekęs į areštinę Ž. Kymantas pripažino, kad pelnėsi iš prostitucijos – teigė, kad į šią neteisėtą veiklą jį įtraukė viena mergina iš Ukrainos. Vyras pasakojo, kad jai tik talkino, nes ji nemokėjo kalbėti lietuviškai, todėl internete talpindavo mokamus skelbimus, padėdavo išnuomoti butus, taip pat nuveždavo prezervatyvų ir lubrikantų, rakšluosčių. Už tai jis, kaip prisipažino, yra keletą kartų gavęs „gal po 500 Eur“. Tiesa, vėliau, Ž. Kymantas neslėpė, jis pats nusprendė vadovauti prostitucijos tinklui, nes ukrainietė išvyko iš Lietuvos.

Ž. Kymantas prostitutėms pristatydavo prezervatytų ir lubrikantų © Klaipėdos aps. VPK

Kultūrizmo treneris neslėpė, kad ši ukrainietė taip pat užsiiminėjo prostitucija: „Su ja pradėjau artimai bendrauti, ji mane įtraukė į savo veiklą – iš pradžių ji paprašė mano pagalbos – padėti įdėti skelbimą, nes jos draugės iš Ukrainos norėjo Lietuvoje padirbėti. Jai padėjau, nes su ja artimai bendravau, tarp mūsų buvo santykiai, nors tuo metu turėjau panelę, ji man buvo kaip meilužė.“

Ž. Kymantas pasakojo, kad prie šios veiklos pasiūlė prisijungti ir savo draugėms – J. Lebedevą pažinojo nuo vaikystės, o T. Lantuchovą pažinojo apie 7 metus, nes ją ruošė fitneso varžyboms.

„Pasiūliau joms darbą – jos turėjo atrašinėti į klientų siųstas žinutes“, – sakė treneris.

Vyras pridūrė, kad neieškojo prostitučių, tai buvo ukrainietės reikalas, esą šios pačios ją susirasdavo, nes „per drauges viena iš kitos gaudavo numerį“, tačiau jis atsiliepdavo į skambučius, kai ši išvykdavo iš Lietuvos, bet čia palikdavo savo telefoną.

„Tada, jeigu kokia jos draugė paskambindavo, atsiliepdavau į skambučius ir atvažiuodavau jos pasiimti – buvo išnuomotas butas, jeigu reikėdavo kažką merginoms atvežti, pavyzdžiui, prezervatyvų ar lubrikantų, atveždavau, – kalbėjo Ž. Kymantas. – Aš buvau reikalingas kaip saugumo užtikrintojas, jei kas atsitiktų, bet nieko nebuvo, bet jei kažkas merginoms būtų atsitikę, tada būtų reikėję važiuoti jas apginti, išsiaiškinti problemą.“

Ž. Kymantas: man su vyrais bendrauti nepatiko

Vyras taip pat prisipažino, kad pažinojo apie „dešimt mergaičių“, kurios vertėsi prostitucija, o iš jų gautais pinigais disponavo prostitucijai vadovavusi ukrainietė, kurios nei tikrojo vardo, nei pavardės jis nežinojo.

„Mes kaip pora pasiimdavome pinigus, juos pasidėdavome, pasidalindavome – tai buvo draugiškas bendradarbiavimas“, – Ž. Kymantas neslėpė, kad iš pradžių jis taip pat dirbo „operatoriumi“ ir turėdavo telefonu bendrauti su klientais, bet šis darbas jam nepatiko.

„Su vyrais bendrauti nepatiko, todėl paprašiau savo draugių“, – paaiškino, kodėl į prostituciją įtraukė J. Lebedevą ir T. Lantuchovą.

Kad šiam verslui vadovavo paslaptingoji ukrainietė, Ž. Kymantas kalbėjo teisme, kai buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, tačiau kai tik buvo sulaikytas, apie ją tik užsiminė – taip, iš pradžių su ja kartu „dirbo“, bet kai ši išvyko iš Lietuvos, jis sąvadavimu užsiėmė asmeniškai ir gautais pinigais su ukrainiete nesidalino.

Kokia veikla užsiima, Ž. Kymantas slėpė nuo tuometės savo draugės – pasaulio MMA, Kovų be taisyklių, K-1 bei bokso čempionės. Su ja vyras tuo metu kartu gyveno ir planavo savo ateitį.

„Su ukrainiete bendravau slaptai, ji buvo kaip meilužė“, – teismo posėdyje prisipažino kultūrizmo treneris.

Kratos metu pas Ž. Kymantą rasti pinigai © Klaipėdos aps. VPK

Jis taip pat sakė, kad automobilis BMW, kuriame jį sulaikė policijos pareigūnai, priklausė visame pasaulyje žinomai sportininkei: „Ji pirko už savo pinigus – mes norėjome gero automobilio, ji tuo metu gana daug uždirbdavo, bet jį įsigijant ėmė paskolą iš banko.“

Apie tai, kad mylimasis vadovauja prostitucijai, pasaulio čempionė sužinojo tik tuomet, kai šį sulaikė policijos pareigūnai.

„Ji nežinojo, kuo užsiimu – apie tai jai niekada nepasakojau, slėpiau, bet ji sužinojo tik tada, kai policija areštavo jos automobilį“, – Ž. Kymantas neslėpė, kad po šio įvykio su pasaulio čempione išsiskyrė ir šiuo metu „beveik nebendrauja“.

Apklausos metu sportininkas taip pat pažymėjo, kad kratos metu rasti pinigai yra gauti ne iš pelnymosi iš prostitucijos – šiuos pinigus jis buvo gavęs už savo įmonės, kuri vertėsi papildų sportininkams prekyba, pardavimą.

Čempionė patyrė šoką: nieko nežinojau

Teisme buvo apklausta ir buvusi Ž. Kymanto draugė – pasaulio čempionė prisipažino, kad su juo santykius nutraukė, kai sužinojo, jog šis vadovavo prostitucijai. Tiesa, mergina neslėpė, kad santykiai su draugu buvo pašliję ir dar prieš šią slaptą policijos operaciją.

„Šiuo metu manęs su K. Žymantu nesieja jokie santykiai, anksčiau buvome pora“, – sakė ji.

Apklausti garsią sportininkę teismas turėjo norėdamas išsiaiškinti, ar tikrai visureigis BMW priklausė jai – jeigu būtų nustatyta priešingai, transporto priemonė galėjo būti konfiskuota.

„Automobilį pirkau iš asmeninių lėšų, dalis pinigų buvo paimta iš banko, kitą dalį pinigų buvau susitaupiusi – dalyvavau varžybose, daug buvo piniginių prizų, – sportininkė teigė, kad turi dokumentus, kurie patvirtina, jog banke gavo paskolą ir kas mėnesį mokėjo įmokas. – Nežinojau, kad Ž. Kymantas užsiima nusikalstama veika, apie tai sužinojau tik tada, kai netekau automobilio – gyvenau sportinį gyvenimą, taip pat dirbau trenere.“

Pasaulio čempionė neslėpė, kad už aukštus pasiekimus sporte gaudavo piniginius prizus – po keletą tūkstančių eurų, todėl sutaupyti pinigų nebuvo sudėtinga, nors pasiruošti tarptautinėms varžyboms tekdavo iš savo lėšų.

„Dabar su Ž. Kymantu negyvenu, esame išsiskyrę, su juo nebendrauju“, – sportininkė prisipažino, kad su tuomečiu draugu pykosi dar prieš šio sulaikymą, bet galop santykius nutraukė, kai sužinojo, kokia veikla jis užsiėmė.

Skaičiavo, kiek ateidavo klientų

Kad koordinavo prostitučių veiklą, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu pripažino Ž. Kymanto draugės – J. Lebedeva ir T. Lantuchova. Pastaroji pareigūnams prisipažino, kad iš Ž. Kymanto už „darbą“ kartą gavo 200 Eur, o kito atlygio gauti taip ir nespėjo, nes buvo sulaikyta policijos.

„Turėjau kontaktuoti su klientais ir dirbančia mergina žinutėmis, mergina parašydavo, kad klientas išeina, tada kitas klientas ateidavo, – sakė T. Lantuchova. – Turėdavau atrašyti į SMS žinutes, tekstas buvo šabloninis, žinutėje klientams būdavo parašyta valanda ir suma: pusė valandos – 50 Eur, valanda – 100.“

Atsakomybėn patraukta klaipėdietė tikino, kad net nežinojo, kaip atrodė prostitucija besiverčiančios merginos, bet su jomis taip pat telefonu bendraudavo, kai reikėdavo suskaičiuoti, kiek šios per dieną uždirbdavo pinigų.

„Susigundžiau tokiu darbu, padariau klaidą“, – T. Lantuchova tikino, kad net neįtarė, jog daro nusikaltimą.

„Maniau, kad nieko baisaus nėra“, – kalbėjo ji.

Tuo metu J. Lebedeva teigė, kad dirbti „operatore“ nutarė, nes turėjo finansinių problemų, be to, tuo metu šeimoje buvo nutikusi skaudi tragedija.

Ž. Kymantas prostitutėms pristatydavo prezervatytų ir lubrikantų © Policija

„Mano darbas buvo toks, kad kai atsiunčiama kliento SMS žinutė su klausimu, kokia kaina, kokia paslauga, aš jiems siųsdavau šablonines žinutes – jei klientą tenkindavo paslauga ir kaina, atsiųsdavau adresą, o tada parašydavau merginai, kad ateis klientas, o kai jis išeidavo, man parašydavo mergina“, – sakė ji.

Mergina neslėpė, kad užsirašydavo, kiek klientų ateidavo pas merginas ir kiek laiko pas juos praleisdavo.

Privalėjo įtikti klientams, o už laisvas dienas – mokėti baudą

Prostitucijos bylą nagrinėjusiems teisėjams nepavyko apklausti seksualines paslaugas už atlygį teikusių ukrainiečių, tačiau apie savo darbą šios buvo spėjusios papasakoti jas sulaikiusiems poliicijos pareigūnams.

Jos teigė, kad apie tai, jog gali teikti lytines paslaugas Lietuvoje, sužinojo iš skelbimų internete – susiekusios su sąvadautoju išgirsdavo, jog čia jos ne tik gerai užsidirbs, bet ir šioms bus garantuota apsauga. Anot jų, taip ir buvo, kol nesulaikė policija.

Merginos pripažino, kad pusę uždarbio turėdavo atiduoti sąvadautojui, be to, nurodė, jog iš anksto joms buvo nurodyta, kad privalės dirbti kiekvieną dieną. Vis dėlto, jeigu nuspręsdavo kurią nors dieną nedirbti ir pasiimdavo išeiginę, už tai sąvadautojui turėdavo sumokėti 100 Eur baudą.

„Buvo galima pasiimti ir pusę laisvos dienos, tuomet bauda būdavo perpus mažesnė“, – viena prostitučių teigė, kad joms dirbti reikėdavo tik dienos metu – nuo 11 iki 24 val.

„Kiekvienos dienos pabaigoje turėdavome „operatorei“ parašyti, kiek tą dieną uždirbome, kiek pinigų yra kasoje“, – pridūrė kita ukrainietė.

Tiesa, merginos neslėpė, kad turėjo įtikti savo klientams – jeigu sąvadautojus būtų pasiekę bent dviejų vyrų nusiskundimai, jos būtų netekusios darbo: „Iš anksto žinojome, kad jeigu bus du nusiskundimai, mes iš karto būsime atleistos“.