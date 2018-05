Moters sutuoktinis apie situaciją kalba gana santūriai – teismas laikinai paskyrė jam mažamečių mergaičių globą. Vaikus globojančiam vyrui teismas skyrė iš moters ir mergaičių išlaikymą – po 200 eurų kas mėnesį. Anot vyro, Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai aktyviai dalyvauja mergaičių gyvenime ir skyrybų bylos procesuose.

Moteris atremia, kad teismo laikinai paskirtos apsaugos priemonės – Vaikų teisių tarnybos nedarbo rezultatas, mat vos per parą buvo pateiktas raštas, nė nepasikalbėjus su ja, kad moteris yra netinkama mama.

Klaipėdos miesto teismui išties pateiktas savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2018-04-06 raštas, kuriame nurodyta, kad į Vaiko teisių apsaugos skyrių 2018-04-05 atvyko vyras (duomenys neskelbiami dėl nepilnamečių apsaugos įstatymo – DELFI past.) pasikalbėti apie situaciją šeimoje. Kaip teigiama, rašte vyras pasakojo sulaukęs vienos mažamečių dukterų skambučio, mergytė prašiusi ją ir sesutę pasiimti iš mamos, nes namuose girtaujama ir esą yra kažkoks nepažįstamas dėdė. Vyras tarnybos specialistus patikino, kad, siekdamas užtikrinti vaikų saugumą, vaikus paėmė iš nesaugios aplinkos, mat atvykęs į sutuoktinės namus esą iš tiesų radęs tai, ką pasakojo dukra.

„Šiuo metu vaikai yra su tėvu. Vyrui buvo pasiūlyta šią situaciją išdėstyti raštu. Pareiškime jis nurodė, kad sutuoktinė namuose, matant vaikams, visą naktį girtavo su nepažįstamu vyriškiu. Skyriui pateikė nuotraukų. Vertinant esamas aplinkybes, Skyriui pagrįstai kyla abejonių dėl moters vykdomų motinos pareigų, gebėjimo vaikams užtikrinti saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas. LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (21 d. 2 p.) viena psichologinio smurto prieš vaiką formų įvardijama kaip asocialaus elgesio skatinimas“, – rašoma teismui pateiktame paaiškinime, kodėl vaikai neturėtų būti su mama.

Uostamiesčio Vaiko teisių apsaugos tarnybos skyriaus vedėja Gražina Aurylienė tikino, kad tarp poros vyksta aršus ginčas.

„Jums pateikta informacija yra neteisinga, jei atvirai, tai mes nieko negalim pasakoti. Be to, pats tėvas pasiėmė tuos vaikus, kuo čia dėtas mūsų skyrius? Mūsų skyrius čia niekuo dėtas. Teismui pats tėvas pateikė dokumentą, ne mūsų skyrius. Tėvas rašė specialų prašymą, jam buvo parašytas atsakymas, tiek man yra žinoma, aš tuo metu atostogavau. Ten vyksta teisminiai ginčai, teismas mus įpareigos pateikti išvadą, kur geriau vaikams gyventi. Dabar taikomos tik laikinos apsaugos priemonės, be to, teismas vadovaujasi ir kitais procesiniais dokumentais, ne tik Vaiko teisių skyriaus išvadomis, čia jau teisininkai turi aiškintis. Teismas dėl laikinųjų apsaugos priemonių mūsų netgi išvados neprašė“, – paaiškino situaciją G. Aurylienė.

Mergaičių mama sako, kad didžiausią neviltį kelia tai, jog Vaiko teisių apsaugos specialistai, gavę vyro skundą, ne tik neatvyko skubiai patikrinti, kaip ji išties gyvena, bet ir dar rėmėsi pateiktomis nuotraukomis, kurios, anot jos – suklastotos. Moters sutuoktinis DELFI patikino, kad nuotraukas, atskleidžiančias girtavimą, darė dukra, ir jis nieko neklastojo.

„Kaip taip galima? Jie tiesiog tyčiojasi. Tarp mūsų su vyru vyksta teisinis procesas, vyras gali drėbti purvą ant manęs, ar galiu, bet Vaikų teisių apsaugos tarnybos ar gali išleisti tokį raštą?“ – emocijas sunkiai tramdė moteris ir neslėpė nusivylimo, kad anksčiau teismo nutartimi jai paskirti vaikai vyro buvo paimti savavališkai, bet vis tiek vyras teisus, nes vienas Vaiko teisių apsaugos tarnybos raštas užbraukė viską.

Moteris sako, kad dėl suklastotų nuotraukų ir šmeižto jau kreipėsi ir į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Be to, ji pasakoja, kad mergaičių elgesys stipriai pakito – vienai vos dveji, matosi vos kelias dienas per savaitę, tad mergytė vis mažiau rodo, kad pasiilgtų mamos. Moteris sako, kad tai labai skaudu. Be to, anot pašnekovės, kiek vyresnė dukra vis dažniau sako, kad tėtis perka viską, ko ji nori, o mama ne, esą tai lemia dukters pasirinkimą gyventi su tėčiu.

Šmeižtu moteris įvardija per dvi dienas padarytas ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai pateiktas nuotraukas. Vyras tikina, kad vyresnioji mažametė dukra pati siuntė nuotraukas ir prašė pasiimti ją ir sesutę iš mamos namų. Moteris sako, kad nuotraukos darytos tuomet, kai jos nė nebuvo namuose, – buvo paprašiusi vyrą prižiūrėti mergaites.

„Nė nepagalvojau, kad viskas taip pasisuks, atrodo, sutarėme su vyru, aš juo pasitikėjau, įsileidau į namus“, – kalbėjo moteris.

Be to, laikinąsias apsaugos priemones skyręs teismas nurodė, jog „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus 2018-04-06 rašte užfiksuotos faktinės aplinkybės aiškiai patvirtina, kad nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su ieškove būtų nesaugu.“

Dar viena detalė: vyras nurodė, kad vyresnioji duktė nuo gimimo iki 2017 m. lapkričio gyveno atsakovo namuose. Kaip pats vyras DELFI sakė, sutuoktinė buvo pasirinkusi ne šeimą, o kitą vyrą. Moteris tikina, kad tai irgi šmeižtas, esą nuomos sutartis, kad ji kažkur kitur gyvenusi, – suklastota, kaip ir begalė kitų vyro pateiktų skundų jos elgesiu. Pasakoja, kad prasidėjus nesutarimams su sutuoktiniu ji sukūrė savo įmonę, turi kelis papildomus darbus, net prižiūri kitų žmonių vaikus, kad tik galėtų aprūpinti savo mergaites. Tačiau, anot moters, teismui tai visiškai nebuvo įdomu – tėvas pasiėmė vaikus, tėvas ir teisus.

Moteris su advokatu apskundė teismo sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kada bus nagrinėjama apeliacija, kol kas neaišku, tačiau moteris sako surinkusi net tos pačios Vaiko teisių apsaugos tarnybos duomenis ir išvadas, kad pirma vyrui išdavė raštą, tik paskui jau ėmė domėtis moters aplinka, apklausė darželio auklėtojas, kaimynes ir buvo jos namuose.