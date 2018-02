Lietuvai yra svarbi Lenkijos parama, siekiant sinchronizuoti elektros tinklus su Vakarų Europa ir sustiprinti gynybos pajėgumus. Lenkija siekia Lietuvos paramos ginče su Europos Sąjunga dėl prieštaringos teismų reformos ir nori užtikrinti geras sąlygas naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose valdančiam koncernui „Orlen“. Susitikimo išvakarėse prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė, kad su Lenkijos vadovu kalbėsis apie vadinamojo Suvalkų koridoriaus apsaugą, oro gynybą ir kibernetinį saugumą. Anot Prezidentūros, taip pat numatoma aptarti elektros tinklų sinchronizavimą ir dujotiekio projekto įgyvendinimą. Susiję straipsniai: Valstybės atkūrimo šimtmečio proga Lietuvos pasveikinti atvyko užsienio šalių vadovai Atviras Grybauskaitės interviu: esame tiesioginių puolimų objektas A. Duda teigė, kad prezidentei kels Lietuvos lenkų švietimo klausimus. Lietuvoje gyvena apie 200 tūkst. lenkų. Lenkija pastaruosius penkerius metus buvo įšaldžiusi aukščiausio lygio vizitus į Vilnių, kaltindama Lietuvą dėl lenkų tautinės bendrijos padėties. Lietuvos Vyriausybė daugumą priekaištų atmetė. Pastaraisiais metais stebimas dvišalių santykių atšilimas – rugsėjį Lietuvoje apsilankė Lenkijos Seimo maršalka Marekas Kuchcinskis, kovą Vilniuje laukiamas Lenkijos ministras pirmininkas Mateušas Moraveckis. Šiemet ES šalims gali tekti spręsti, ar imtis sankcijų prieš Lenkiją dėl teismų reformos. Diplomatų teigimu, labiausiai tikėtina, kad Lietuva tokiame balsavime susilaikytų.











