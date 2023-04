Švietimo viceministrė Kudarauskienė: Lietuvos darbo rinkai šiuo metu reikia specialistų, ruošiamų profesinėse mokyklose

„Svarbu tai, kad dabar ko reikia verslui, ko reikia darbo rinkai, mes matome, kad būtent profesinės mokyklos tuos specialistus ir ruošia“, – LRT radijui penktadienį sakė A. Kudarauskienė.

„Ar tai būtų energetikos sektorius, kuris dabar ypatingai orientuojantis į žaliąją energetiką, tikrai specialistų poreikis milžiniškas. Ir jis tik tai augs. Tas pats su informacinių technologijų sektoriumi, tas pats su inžinerine pramone ir gamyba“, – pridūrė viceministrė.

Pasak jos, kai rinkoje yra didelė vienų specialistų paklausa, atitinkamai didėja ir siūlomas darbo užmokestis.

„Akivaizdu, ir tą patvirtins ir verslo atstovai, ir profesinių mokyklų vadovai, kad yra specialybių, kurių specialistai yra graibstomi. Kai jų paklausa rinkoje yra tokia didelė, tai tada pats žmogus turbūt savo vertę kelia ir savo darbo užmokestį gali turėti tokį, kokio jis nori“, – akcentavo A. Kudarauskienė.

Ji pridūrė, kad darbuotojų įvairiose srityse trūksta ir dėl demografinių iššūkių – sumažėjęs gimstamumas lemia ir mažėjantį mokyklas baigiančiųjų būsimųjų specialistų kiekį.

„Man atrodo, šiandieną būtų sunku atrasti sektorių, kuris pasakytų, kad jiems netrūksta darbuotojų. Čia mes susiduriame su tam tikromis demografinėmis tendencijomis“, – pažymėjo viceministrė.

„Iš tiesų, jeigu pasižiūrėtumėme, kiek per 10 metų sumažėjo abiturientų, tų jaunų žmonių, kurie renkasi savo kelią, tai lygiai per pusę – nuo 38 tūkstančių iki 19 tūkstančių. Tai reiškia, kad ta imtis, kuri aktuali kiekvienam sektoriui, ji yra sumažėjusi per pusę“, – statistika dalinosi A. Kudarauskienė.

Anot jos, vienas iš ministerijos tikslų šiuo metu yra parodyti, kad profesinis mokymas gali greitai prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių. A. Kudarauskienės teigimu, svarbu sugriauti ir mitą, kad profesinis išsimokslinimas yra mažiau perspektyvus nei koleginis ar universitetinis išsilavinimas.

„Mūsų tikslas yra parodyti, kad profesinis mokymas gali labai greitai sureaguoti į darbo rinkos poreikius“, – pabrėžė viceministrė.

„Reikia apskritai griauti mitą, kad profesinis mokymas yra mažiau perspektyvus nei kitos sritys – ar kolegijos, ar universitetai“, – pridūrė A. Kudarauskienė.

Viceministrės nuomone, reikia griauti ir kitą mitą – kad profesinis mokymas skirtas tik jauniems žmonėms ir į profesinę mokyklą negali ateiti jau suaugęs ir darbą dirbantis žmogus.

„Tuo pačiu reikia griauti mitą, kad profesinis mokymas yra skirtas tik jauniems žmonėms“, – teigė A. Kudarauskienė.

„Dėl to ir organizuojamos atvirų durų dienos – tam, kad ne tik jaunus žmones pritraukti arba griauti mitus tėvų galvose apie profesinį mokymą, bet ir suaugusius žmones – tuos, kurie gal svarsto apie karjeros keitimą, gal svarsto, kad jiems reikėtų kažkokių papildomų įgūdžių tam tikriems darbams atlikti“, – sakė viceministrė.

ELTA primena, kad penktadienį ir šeštadienį visose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose vyksta atvirų durų dienos. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė penktadienį lankysis Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre Vilniuje ir Kaune esančiame Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre.