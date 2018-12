Pasak profesinės sąjungos pirmininko Andriaus Navicko, mokytojai nesitrauks, kol nebus atsižvelgiama į jų reikalavimus. LŠDPS pirmadienį skelbia, kad prie streiko penktąją streiko savaitę turėtų prisijungti dar 27 įstaigos. Profsąjunga reikalauja penktadaliu didinti mokytojų atlyginimų koeficientus, taip pat didinti nekontaktinių valandų skaičių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, naikinti pareiginės algos pastoviosios dalies funkcinius intervalus, mažinti klases. Vyriausybė sako, kad įgyvendinti visus profsąjungos reikalavimus papildomai kainuotų apie 300 mln. eurų, bet protestuojantieji teigia, kad šie skaičiai – išpūsti. Pirmadienį Seimui ypatingos skubos tvarka teikiamos prezidentės Dalios Grybauskaitės pataisos, turinčios palengvinti etatinio mokytojų apmokėjimo įgyvendinimą.

