Kaune epidemiologų fiksuotas koronaviruso infekcijos pagreitis, kaip šeštadienį skelbia Statistikos departamentas, siekia 90 procentų. Būtent tiek daugiau per pastarąją savaitę mieste nustatyta naujų COVID-19 atvejų (liga diagnozuota beveik 20 proc. tiriamųjų).

Šiuo metu serga 3061 kaunietis, pasveiko 61.648, iš viso ligos atvejų fiksuota 66 499. Deja, net 1451 užsikrėtusiajam likimas nebuvo gailestingas, iš to skaičiaus 847 kauniečių mirčių tiesiogine priežastimi įvardinta COVID-19 liga.

Penktadienį Kaune naujai užsikrėtė 497 žmonės, tačiau pastarųjų 7 parų vidutiniškas dienos atvejų skaičius iki šiol buvo 368. Dviejų savaičių laikotarpiu 100 tūkst. kauniečių šiuo metu tenka 1342,1 naujo COVID-19 atvejo. Prieš metus, tiksliau, 2021-ųjų sausio 7-ąją skelbtais statistikos duomenimis, santykinis dviejų savaičių sergamumo koronaviruso infekcija rodiklis Kaune siekė 1021,2 atv. 100 tūkst. gyventojų, primena ELTA.

Penktadienį skelbta, jog sostinėje sergamumas kovidu per savaitę padidėjo 94,4 proc.. Penktadalis pastarąją savaitę Vilniuje atliktų dėl koronaviruso infekcijos tyrimų buvo teigiami, o per paskutines 14 dienų 100 tūkst. vilniečių priskaičiuojama 1499,2 naujo COVID-19 ligos atvejo. Lietuvoje – 1032 atv.

Beveik visų 60-ies Lietuvos savivaldybių teritorijos spalviniame, pagal sergamumo rodiklius sudarytame, žemėlapyje, dabar yra juodos, išskyrus vienintelę – Švenčionių rajono savivaldybę, kur santykinai 100 tūkst. gyventojų per dvi pastarąsias savaites nustatyta 418 naujų infekcijos atvejų.