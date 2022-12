Šis sprendimas įsigalios jau artėjančių didžiųjų metų švenčių išvakarėse.

Pernai Neringa atsisakė šventinių miesto fejerverkų. Tai padaryta miesto valdžiai atsižvelgus į gyventojų apklausos rezultatus.

Nuo šiol sutikti šventes be pirotechnikos priemonių kviečiami ir kurorto gyventojai bei svečiai, skelbia savivaldybė.

Neringos savivaldybės tarybai šią savaitę priėmus sprendimą uždrausti naudoti civilines pirotechnikos priemones, į aplinką nepateks nemažas kenksmingų kietųjų dalelių kiekis bei kiti daug žalos keliantys elementai, kurie padidina oro taršą, skelia savivaldybė.

Be to, bus išvengta fejerverkų keliamo triukšmo, kuris ypatingą stresą, kai kuriais atvejais pavojų sveikatai ir gyvybei, kelia gyvūnams.

„Numeris vienas – yra kurorto gyventojų ir svečių saugumas, kad mes be baimės galėtume sutikti prie eglės Naujuosius metus kartu su vaikais. Neabejoju, kad šio sprendimo priėmimas paskatins atvykti pas mus tuos, kurie norės šventes sutikti saugiai. Be to, fejerverkai palieka daug mums nematomų šiukšlių“, – sakė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

Kaip pabrėžia Neringos savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Šakalys, įsigaliojus sprendimui Neringoje drausti pirotechnikos priemones, pirmiausia bus taikomos prevencinės priemonės – galimi pažeidėjai bus tik įspėti.

Visgi, tikimasi tiek gyventojų, tiek kurorto svečių geranoriškumo palaikant šį Neringos savivaldybės tarybos sprendimą.