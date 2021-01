Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas patikino, kad per praėjusią savaitę, lyginant su šventiniu laikotarpiu, Lietuvos keliuose išties sumažėjo automobilių srautai. Tačiau vis dar buvo tokių keliautojų, kuriuos policija buvo priversta ne tik sugrąžinti į savivaldybę, kurioje gyvenama, bet ir nubausti.

Nemažai iššūkių praėjusį savaitgalį policijos pareigūnams sukėlė ir pasikeitusios oro sąlygos, kai žiemos pramogos lietuvius išviliojo į lauką. Dėl būriavimosi, mėgaujantis žiemos pramogomis ir rengiant pikninkus ar net vaišinantis alkoholiniais gėrimais, policija nubaudė virš 200 asmenų.

Keičia taktiką

A. Paulauskas informavo, kad, pasibaigus šventiniam periodui, šiek tiek keičiama judėjimo tarp Lietuvos savivaldybių kontrolės taktika.

Kontrolės postai Kaune © DELFI / Nerijus Povilaitis

„Patikrinimai yra organizuojami šiek tiek kitaip, nei buvo organizuojami šventiniu laikotarpiu, tai yra mes šiek tiek pakeitėme savo veiklos taktiką: mažiau patikrinimų organizuojame stacionariuose postuose, tačiau daugiau orientuojamės į mobiliuosius patikrinimo postus.

Tie patikrinimo postai atsiranda netikėtose vietose, nežinomu laiku ir taip atsiranda tas netikėtumo faktorius, kuris leidžia mums žengti mažesniais resursais ir toliau vykdyti judėjimo tarp savivaldybių kontrolę“, – paaiškino jis.

Vis tik, anot policijos generalinio komisaro pavaduotojo, nereiktų manyti, kad tokiu būdu didėja pažeidimų rizika ir auga galimybės pažeidinėti nustatytas karantino sąlygas.

„Galbūt kažkiek ta rizika gali kisti ir didėti. Reikia visą laiką įsivertinti tai, kad mūsų resursas nėra begalinis ir vėlgi išlaikyti tą patį veiklos intensyvumą, kokį mes turėjome per šventinius laikotarpius, tiesiog yra vargu ar įmanoma. Todėl ir atsirado galbūt kažkur toks įspūdis, kad to laisvumo yra daugiau. Tačiau pasižiūrėjus į statistinius duomenis matome, kad stabdyta buvo nemažai transporto priemonių. Galbūt kažkiek mažiau jų yra apgręžta. Matome, kad nubaustų – tų, kurie tikrai be priežasties vyko į kitas savivaldybes, nustatyta nemažai. Kaip minėjau, savo tolerancijos kartelę nuleidžiame žemiau, o tai reiškia, kad nubaustų žmonių skaičius irgi didėja“, – aiškino A. Paulauskas.

„Per praeitą savaitę apsukome mažiau nei per tą šventinį laikotarpį – apie 1,5 tūkst. automobilių turėjo sugrįžti į savo gyvenamąsias vietas. Deja, bet virš 200 keliautojų teko tiesiog nubausti, nes pažeidė karantino sąlygas ir buvo įvažiavę į kitas savivaldybes, neturėdami tam pagrindo“, – tęsė policijos atstovas.

Žiemos pramogų iššūkiai

A. Paulausko teigimu, policija reagavo į pasikeitusias oro sąlygas. Buvo sudaromos galimybės laisviau judėti tarp didžiųjų miestų ir žiedinių savivaldybių, kad žmonės galėtų rinktis įvairiose žiemos pramogų vietose ir nesibūriuotų populiariausiose.

„Ką norime pažymėti, kad šiek tiek atlaisvinome judėjimą tarp didžiųjų miestų ir žiedinių savivaldybių. Tai sudarė šiek tiek lengvesnes sąlygas žmonėms tų kalniukų, slidinėjimo vietų pasiieškoti ne tik miestų teritorijoje, bet kažkur rajone. Tai iš esmės darė įtaką mažesniam tankiui žmonių, kurie rinkosi populiariausiose žiemos pramogų vietose“, – aiškino jis.

Jis tikino, kad nemažai policijos resursų praėjusį savaitgalį buvo nukreipta į prevencinį darbą žiemos pramogų vietose, kuriose žmonės būriavosi. Šiose vietose, pasak A. Paulausko, buvo dirbamas labiausiai prevencinis darbas.

Policija tikrina išvykstančius iš Kauno © DELFI / Nerijus Povilaitis

Nors žiemos pramogos ir karantino reikalavimai, policijos generalinio komisaro pavaduotojo teigimu, yra suderinami, jei laikomasi visų reikiamų karantino sąlygų, vis tik dėl būriavimosi praeitą savaitgalį teko nubausti ir apie 200 žmonių.

„Dabar neišskirčiau, ar tai yra linksmybių vietos, bet už tą būriavimąsi per praeitą savaitgalį nubaudėme virš 200 žmonių. Tai tikrai tokių pažeidimų būta. Kai kuriose vietose buvo organizuojami ištisi piknikai, kai grupės virš dešimties žmonių, visi iš skirtingų šeimų, rinkdavosi į vieną kompaniją ir kartu ne tik čiuožinėjo (..)

Mano manymu, žiemos pramogos ir karantino sąlygos gali būti suderinamos, jeigu į tai žiūrima atsakingai ir jeigu tikrai, atvykus į tas vietas, yra laikomasi atstumų, yra dėvimos kaukės. Labai gaila, bet, deja, žiemos pramogos vilioja ne tik atsakingus gyventojus, bet dažnu atveju pastebime ir neblaivius asmenis ir jų elgesys yra neatsakingas. Tam tose vietose ir yra policijos pareigūnai“, – patikino A. Paulauskas.

Jis įžvelgė ir pozityvų pokytį. Dėl karantino ribojimų Lietuvos keliuose sumažėjus automobilių srautams, pasikeitus oro sąlygoms, pavyko išvengti rimtų nelaimių keliuose.

„Oro sąlygos apsunkino eismą Lietuvos keliais. Kadangi stebime gana ženklų eismo intensyvumo sumažėjimą, tai tų eismo įvykių buvo, bet tikrai nefiksavome labai skaudžių eismo įvykių. Daugiausiai gal buvo techninio pobūdžio eismo įvykiai, kai nesuvaldydavo transporto priemonės, bet tai nesibaigdavo tragiškai ar sunkiai. Ką tikrai matome, judėjimas Lietuvos keliais yra ženkliai sumažėjęs. Paskutiniais duomenimis, stebime apie 70 proc. sumažėjimą, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu“, – teigė A. Paulauskas.