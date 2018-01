Pernai birželio 30-ąją Švenčionių rajono opozicijoje esantys „darbiečiai“ buvo iškeldinti iš Strūnaičio gatvėje poliklinikoje esančių 70 kvdratinių metrų patalpų, kurias anksčiau taryba buvo suteikusi panaudos teise. Pirmosios instancijos teismas buvo sustabdęs tarybos sprendimą iškeldinti partiją dėl negrąžinto turto, tačiau praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismas sprendimą atšaukė. Susiję straipsniai: Partijų reitingai: gera žinia konservatoriams ir spyris socialdemokratams Apie baigtą korupcijos tyrimą Eugenijus Gentvilas sužinojo iš prezidentės Laikinasis Darbo partijos Švenčionių skyriaus pirmininkas Vytautas Bulka BNS šiuos veiksmus vadina politiniu susidorojimu. Jis tvirtina, kad skyrius sieks bent jau susigrąžinti šiuo metu savivaldybės saugomą turtą teisinėmis priemonėmis ir sprendimą skųs. Savo ruožtu savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Čenkus tikina, kad partijos skyrius iškeltas savivaldybei atsisakius nemokamai suteikti patalpas visoms partijoms, o buvusiose „darbiečių“ patalpose įkurtas bendruomenės centras. „Dabartinis laikinasis partijos vadovas Šarūnas Birutis prašė suteikti bet kokias adekvačias patalpas partinei veiklai vykdyti, tačiau savivaldybė patalpų suteikti atsisakė. Pernai birželio 30 dieną jie įsilaužė į patalpas ir areštavo mūsų visą turtą, todėl daugiau nei pusę metų Darbo partijos Švenčionių skyrius negali prieiti prie duomenų, kompiuterių su skyrių sąrašais. Manome, kad galėjo būti įsibrauta ir į duomenų bazę su adresais, kontaktais“, – teigė V. Bulka. Jis tikino, kad valdančioji Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) su meru Rimantu Klipčiumi persiviliojo keturis iš aštuonių „darbiečių“, išrinktų į savivaldybės tarybą 2015-ųjų savivaldos rinkimuose, aktyviai vykdė spaudimą Darbo partijai priklausiusiems savivaldybės įmonių, organizacijų vadovams, taip 300 narių turėjęs skyrius sumažėjo iki 100 narių. Šiuo metu skyrius glaudžiasi V. Bulkos įmonės patalpose. „Tai yra vienas iš mero metodų naikinti opozicinę Darbo partiją, susidorojimas su opozicija“, – tikino „darbietis“. Pasak administracijos direktoriaus pavaduotojo A. Čenkaus, priverstinis iškeldinimas įvykdytas nutrūkus sutarčiai, daiktus partijai bandyta grąžinti net kelis kartus, tačiau „darbiečiai“ rado kliūčių juos priimti, tad perdavimas neįvyko. „Viską padarėme įstatymų nustatyta tvarka, tegul priima verdiktą teismas. Jie turi visą daiktų apyrašą, nežinau, kuo jie nepatenkinti – jie paprasčiausiai vilkina laiką ir neatsiima jų“, – sakė A. Čenkus. „Darbiečių“ atstovai situaciją piešia kiek kitaip – anot jų, administracija apie sprendimus perduoti turtą pranešdavo paskutinę akimirką, laikas nebuvo derinamas, todėl jo atsiimti ir nepavyko. A. Čenkus taip pat pabrėžė, kad tarybos sprendimu nė viena partija rajone nebeturi nemokamų patalpų, o poliklinikoje, kur būstinę turėjo „darbiečiai“, šiuo metu įkurtas bendruomenės centras, dirbantis su vaikais. Administracijos direktoriaus pavaduotojas teigė negalintis paaiškinti, kodėl „darbiečiams“ vis dėlto neišnuomojamos bet kurios kitos patalpos ir nurodė kreiptis į administracijos direktorių Andrių Šarėjų. Pastarasis BNS tikino, kad už situaciją taip pat nėra atsakingas, o iškeldinimą organizuoja būtent A. Čenkus.

