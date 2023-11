Sveikina NSGK sprendimą dėl reformos: jis užkirs kelią VST naikinimui

„Visgi tai labai svarbus Seimo komiteto sprendimas, kuris, tikiu, pristabdys šios neparengtos, nesavalaikės, su socialiniais partneriais neišdiskutuotos reformos įgyvendinimą. Labai noriu tikėti, kad Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai išgirs kolegų nuomonę ir atsižvelgs į ją“, – teigė LRITĮPS pirmininkas K. Pauliukas.

Ne mažiau svarbu, anot jo, ir tai, kad prieš reformą pasisakė įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys Seimo nariai.

„Vargu ar taip būtų, jei reforma turėtų bent kokį racionalų pagrindą“, – pažymėjo K. Pauliukas.

Profesinė sąjunga savo nepritarimą minėtai reformai išreiškė šių metų rugsėjo viduryje prie Seimo surengdama protesto akciją, taip pat Seimui pateikdama peticiją dėl nepritarimo reformai, kurią pasirašė pusė VST pareigūnų.

Profesinės sąjungos atstovai pabrėžia, kad reforma yra vykdoma ne laiku dėl Lietuvos saugumui iš Rytų kylančių grėsmių. Be to, jos būtinumas ir pasirinktas modelis nėra pagrįstas teisinio reguliavimo poveikio vertinimu, nors to reikalauja Lietuvos teisės aktai.

VST prijungimui prie policijos taip pat nepritaria Lietuvos policijos profesinė sąjunga, abejones dėl reformos yra išsakę ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai.

ELTA primena, kad Seimas po pateikimo pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) teikiamam Policijos įstatymo pakeitimų paketui.

Ministerijos teikiamais įstatymo projektais siūloma reorganizuoti policijos veiklą – palikti tik 5 apygardų vyriausiuosius komisariatus (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus), o Policijos departamento pavadinimą keisti į „Lietuvos policiją“. Papildomai būtų steigiami keturi policijos komisariatai – Marijampolės m., Tauragės raj., Utenos raj. ir Alytaus m. ir raj. savivaldybių teritorijai prižiūrėti.

Taip pat siūloma Viešojo saugumo tarnybą (VST) integruoti į policijos struktūras, paliekant tarnybai atskiro juridinio asmens statusą. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendintų policijos generalinis komisaras.

Pokyčius numatoma įgyvendinti etapais – nuostatos, susijusios su VST integravimu į policijos sistemą įsigaliotų nuo 2024 m. kovo 1 d., o administraciniai pokyčiais policijoje – nuo 2024 m. liepos 1 d.