„Darbą SAM vadovybėje palieka viceministrė Aušra Motiejūnienė Bilotienė ir patarėjas Danas Bakša. Ministras jiems nuoširdžiai dėkoja už jų indėlį bendruose darbuose ir linki sėkmės tolimesniuose darbuose“, – BNS atsiųstame komentare nurodė sveikatos apsaugos ministro patarėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė.

Pasak jos, šie pokyčiai nėra susiję su trečiadienį dienraščio „Lietuvos rytas“ paskelbta informacija apie galbūt neskaidriai rengtus Sveikatos ministerijos konkursus.

Pasak ministerijos atstovės, nėra duomenų, kad kokie nors konkursai galėjo būti organizuoti neskaidriai.











