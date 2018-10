Antradienį po pateikimo 54 balsais už, keturiems Seimo nariams buvus prieš ir 39 susilaikius pritarta tokiai „valstietės“ Aušros Papirtienės registruotai pataisai. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. A. Papirtienė siūlo VLKK perkelti į kitą eilutę valstybės pareigūnų užmokesčio įstatyme šalia Viešųjų pirkimų, Ryšių reguliavimo tarnybų, Lietuvos radijo ir televizijos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijų bei kelių kitų institucijų. Tai reikštų, kad didėtų VLKK narių pareiginės algos koeficientai – pirmininkui nuo 9 iki 12,3, narių – nuo 7 iki 9,5, atitinkamai pareiginė alga, t.y. be priedų, augtų nuo 1192 iki 1629 eurų pirmininkui, nuo 927 iki 1258 eurų nariui (iki mokesčių). A. Papirtienė sakė VLKK perkelti į kitą eilutę siūlanti dėl „darbo sudėtingumo ir svarbos, didelio darbo krūvio formuojant valstybinės kalbos politiką, (...) tuo parodant šios komisijos svarbą ir ją ištraukiant iš kitų institucijų bevardžio sąrašo“. Susiję straipsniai: Draudimas pasikeisti pavardę apstulbino: kalbininkai ginasi, neva juos ne taip suprato Prabilo feisbuke tūkstančių garbinamos VLKK kūrėjai: mąstykite siauriau Parlamentarė teigė, kad algoms pakelti reikės 7 tūkst. eurų, tačiau papildomų biudžeto lėšų tai nepareikalaus – atlyginimai bus keliami iš vidaus resursų, paėmus iš programoms skirtų lėšų. „Aiškinantis su VLKK, ar papildomi biudžeto asignavimai bus reikalingi, išsiaiškinta, kad tikrai nebus reikalingi, jiems užteks vidinių resursų. Tam reikėtų papildomai daugiausiai 15 tūkst. eurų, bet, kadangi nėra pavaduotojo, užtektų ir 7 tūkst. eurų“, – sakė A. Papirtienė. „Ji (VLKK – BNS) turi būti deramame lygyje su visomis kitomis komisijomis, o ne nugrūsta kažkur į paraštes“, – argumentavo „valstietė“. Socialdemokrato Algirdo Syso siūlymu paprašyta Vyriausybės išvados, nes atlyginimų kėlimas gali pareikalauti papildomų lėšų iš biudžeto. „Stebuklų nebūna, tik katinas Bazilijus sakė paimti auksinį, užkasti po medžiu ir ryte daug auksinių ant medžio pasirodo“, – sakė socialdemokratas.

