Buvęs Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas BNS sakė, kad kitą savaitę vyksiančiame Trišalės tarybos posėdyje bus pateiktas pirminis siūlymas didinti MMA nuo kitų metų pradžios. „Kažkokio tikslo, kad turi būti 600 eurų ar 450 eurų, mes nekeliame. (...) Mes pasiryžę labai normaliai diskutuoti. Ją reikia didinti, o kiek reikia didinti, tai kai turėsime tuos skaičiukus, pasakysime, kiek didinti“, – kalbėjo A. Černiauskas. Pernai Trišalė taryba nusprendė, kad MMA turi būti 45–50 proc. vidutinės algos, o konkretus santykis bus lygus keturių didžiausią santykį turinčių Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkiui, tačiau turės išlaikyti 45-50 proc. ribą. Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas pritaria MMA nustatymui pagal formulę, tačiau kritikuoja jos nepritaikymą regionams, todėl posėdyje siūlys ją koreguoti. „Mes mąstome, kad jeigu prisirišame prie vidutinio atlyginimo, tai mes keliame klausimą, o ką darysime su regionais? Man ta formulė nelabai patinka. Skirtumas tarp vidutinio atlyginimo Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei periferiniuose rajonuose yra gana didžiulis“, – BNS sakė D. Arlauskas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikslų pasiūlymą, kiek turėtų didėti MMA nuo kitų metų, pateiks Trišalei tarybai gegužės 15 dieną. Pernai MMA buvo padidinta 20 eurų iki 400 eurų. Nuo praėjusių metų vidurio įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas reglamentuoja, kad MMA gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą.

