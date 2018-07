Kai kurios ministerijos, nevyriausybinės organizacijos pakviestos į pasitarimą, jų paprašyta išanalizuoti ir pateikti savo nuomonę apie Teisingumo ministerijos parengtas Lobistinės veiklos įstatymo pataisas. Pasak ministerijos atstovo spaudai Audriaus Kutrevičiaus, kol kas tai – tik rankraštinis, preliminarus įstatymo pataisų projektas. Pataisų iniciatoriai tikina, kad jas priėmus lobistinė veikla Lietuvoje taptų skaidresnė. Tačiau kritikai teigia, kad lobistams priskirti nevyriausybines organizacijas būtų neteisinga, nes dažnai jos atstovauja viešajam interesui ir nesiekia pelno. Siūlymas leisti lobistams tapti juridiniams asmenims kritikuojamas, nes mažintų fizinių asmenų lobistų asmeninę atsakomybę. Šiuo metu Lietuvoje į lobistų sąrašą įrašyti 64 asmenys.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.