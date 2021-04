Svarbiausi savaitgalio įvykiai: paskiepyti 27 tūkst. žmonių, Radviliškio rajono gyventojai renka merą

Koronaviruso situacija:

* Per savaitgalį Lietuvoje nustatytas 1941 naujas COVID-19 atvejis, nuo šios infekcinės ligos mirė vienuolika žmonių, rodo Statistikos departamento duomenys. Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 539,5 atvejus. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 6,7 procento. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 241 tūkst. 297 žmonės, mirė – 3848 žmonės.

* Per savaitgalį Lietuvoje nuo koronaviruso paskiepyti 27 tūkst. žmonių, iš jų per 19 tūkst. – pirmąja vakcinos doze, beveik 7,8 tūkst. – antrąja. Iš viso šalyje nuo COVID-19 pirma vakcinos doze paskiepyti 630 tūkst. 760 asmenų, abiem – 246 tūkst. 835. Bent viena vakcinos doze yra paskiepyta 48,2 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų, 62 proc. 70–79-erių metų gyventojų ir 42,2 proc. 60–69 metų gyventojų.

* Trečdalis Lietuvos gyventojų mano, kad koronaviruso krizę geriau valdė buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, ketvirtadalis – jog tai geriau daro dabartinis ministras Arūnas Dulkys, rodo naujienų agentūros BNS užsakymu „Vilmorus“ atlikta apklausa. Jos duomenimis, daugiau nei 40 proc. apklaustųjų negalėjo apsispręsti, kuris politikas šį darbą atliko geriau. Tyrimo metu tūkstančio Lietuvos gyventojų buvo teiraujamasi, kuris sveikatos apsaugos ministras geriau atliko operacijų vadovo pareigas, valdant pandemiją: 34,4 proc. respondentų teigė, kad geriau su iššūkiais susitvarkė A. Veryga, 24,5 proc. žmonių – kad A. Dulkys, o 41,2 proc. apklaustųjų teigė neturintys nuomonės. Apklausa buvo atlikta balandžio 8–17 dienomis.

* Kaimyninėje Latvijoje per praėjusią parą nustatytas 361 naujas COVID-19 atvejis, mirė vienas žmogus. Pranešama, kad Ukrainoje per pastarąją parą patvirtinta 7 930 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų, mirė 231 žmogus, Rusijoje per praėjusią parą nustatyta 8 780 naujų atvejų, taip pat mirė 332 anksčiau užsikrėtę žmonės. Tuo tarpu Brazilija paskelbė apie liūdną mirčių nuo COVID-19 rekordą – balandis tapo mirtingiausiu mėnesiu nuo epidemijos šioje šalyje pradžios. Šios šalies sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo mėnesio pradžios šalyje mirė 67 977 užsikrėtusieji, taigi buvo viršytas kovo mėnesį užfiksuotas 66 573 mirčių rekordas. Rekordiniai COVID-19 skaičiai pasiekti ir Indijoje: apie 1,3 mlrd. gyventojų turinčioje šalyje per pastarąją parą buvo patvirtinta 349 691 naujas užsikrėtimo atvejis bei 2 767 mirties atvejai, o tai yra didžiausi rodikliai nuo pandemijos pradžios, šalies sostinėje Naujajame Delyje sekmadienį pratęstas karantinas.

* Praėjus mažiau nei penkiems mėnesiams po pirmųjų masinio skiepijimo nuo COVID-19 programų įgyvendinimo pradžios, pasaulyje jau suleista per 1 mlrd. koronaviruso vakcinų dozių, rodo naujienų agentūros AFP skaičiavimai, pagrįsti oficialių šaltinių duomenimis. Iki šeštadienio 20 val. 45 min. Lietuvos laiku 207 šalyse ir teritorijose buvo suleista mažiausiai 1 002 938 540 vakcinų dozių. Daugiau kaip pusė, arba 58 proc., dozių buvo suleista trijose šalyse – Jungtinėse Valstijose (225,6 mln. dozių), Kinijoje (216,1 mln. dozių) ir Indijoje (138,4 mln. dozių). Tačiau vertinant pagal paskiepytų gyventojų dalį, pirmauja Izraelis – pilnai paskiepyti beveik 60 proc. izraeliečių.

* Naujienų agentūros AFP iš oficialių šaltinių renkami duomenys rodo, kad penktadienį visame pasaulyje užregistruota rekordiškai daug COVID-19 atvejų – daugiau kaip 893 tūkst., o labiausiai tai siejama su viruso protrūkiu Indijoje. Ankstesnis paros rekordas buvo užfiksuotas sausio 8-ąją, kai pasaulyje užregistruota apie 819 tūkst. naujų COVID-19 atvejų.

Apklausa. Valdantieji konservatoriai išlieka populiariausia partija su17 proc. gyventojų palaikymu, antri rikiuojasi opoziciniai „valstiečiai“ (15,4 proc.), rodo „Lietuvos ryto“ šeštadienį paskelbta „Vilmorus“ apklausa. Jos duomenimis, jei kitą sekmadienį vyktų rinkimai, už Lietuvos socialdemokratų partiją balsuotų 6,8 proc., Liberalų sąjūdį – 5,3 proc., Lietuvos socialdemokratų darbo partiją – 4,1 proc. apklaustųjų, Laisvės partiją – 4 proc., Darbo partiją – 3,9 proc., Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą – 0,6 proc. apklaustųjų. apklaustųjų. Populiariausiu politiku išlieka prezidentas Gitanas Nausėda, kurį palankiai vertina 53,8 proc. apklaustųjų, Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen (45,6 proc. apklaustųjų), premjerė Ingrida Šimonytė su 42,6 proc. palankių ir 39,3 proc. nepalankių vertinimų. Iš institucijų rekordinio populiarumo sulaukė kariuomenė – ja pasitiki 66,9 proc. gyventojų ir tai aukščiausias pasiekimas per visus 22 stebėjimo metus, kariuomenę lenkia tik ugniagesiai gelbėtojai su 92,5 proc. pasitikėjimo reitingu.

Rinkimai. Radviliškio rajono gyventojai sekmadienį renka merą: antrajame ture varžosi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškelta Jolanta Margaitienė ir Lietuvos žaliųjų partijos atstovas Vytautas Simelis. J. Margaitienė šiuo metu eina savivaldybės administracijos direktorės pareigas, V. Simelis yra savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas. Laisva Radviliškio rajono mero vieta liko, kai meras konservatorius Antanas Čepononis pernai spalį buvo išrinktas Seimo nariu. Sekmadienį iki 16 val. aktyvumas antrajame ture siekė 16,89 proc., o su 10,31 proc. išankstinių balsų bendras aktyvumas siekė 27,2 proc. Rinkimų apylinkės užsidarys 20 valandą.

Mirė rašytojas V. J. Bubnys. Šeštadienį po ilgos ir sunkios ligos, eidamas aštuoniasdešimt devintuosius metus, mirė prozininkas, dramaturgas, eseistas, aktyvus Sąjūdžio dalyvis V. J. Bubnys. Rašytojų sąjungos teigimu, 1953 metais savo kūrybą pradėjęs skelbti V. J. Bubnys buvo vienas produktyviausių ir skaitomiausių prozininkų Lietuvoje, parašęs 44 prozos knygas, tarp jų – 19 romanų. Jo kūrinių išversta į daugiau nei 20 kalbų (rusų, čekų, lenkų, latvių, estų, vokiečių ir kitas), keli kūriniai ekranizuoti.

Pripažino genocidu. JAV prezidentas Joe Bidenas 1,5 mln. armėnų išžudymą per Pirmąjį pasaulinį karą šeštadienį pripažino genocidu. „Mes prisimename visų žuvusių per Osmanų laikų armėnų genocidą gyvybes ir įsipareigojame užkirsti kelią tokiam žiaurumui pasikartoti“, – sakoma J. Bideno pranešime.

„SpaceX“ misija. Trečioji „SpaceX“ pilotuojama misija, pakartotinai panaudota raketa ir įgulos kapsulė su keturiais astronautais, šeštadienį pasiekė Tarptautinę kosminę stotį (TKS). Tai trečias kartas per mažiau nei metus, kai Elono Musko JAV kosminių technologijų bendrovės „SpaceX“ įgula atvyksta į TKS. Kapsulė „Dragon“, kuri buvo naudota per bandomąją misiją pernai gegužę, autonomiškai prisijungė prie orbitinės stoties, esančios už 420 kilometrų virš Indijos vandenyno. Įgula iš NASA Kennedy (Kenedžio) kosminių skrydžių centro išskrido penktadienį.

Rastas dingęs laivas. Indonezija sekmadienį paskelbė radusi dingusį povandeninį laivą. Laivas rastas suskilęs jūros dugne prie Balio krantų, žuvo visi 53 įgulos nariai. Vokiečių gamybos povandeninis laivas dalyvavo pratybose į šiaurę nuo Balio ir dingo trečiadienį netrukus po įsakymo panerti.

Atsistatydino Armėnijos premjeras. Sekmadienį apie atsistatydinimą paskelbė Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, tačiau iki birželio 20 dieną planuojamų pirmalaikių rinkimų, kurie rengiami siekiant pažaboti pernykščio karo su Azerbaidžanu įžiebtą politinę krizę, jis ir toliau vadovaus vyriausybei. Atsistatydinti N. Pašinianas buvo raginamas nuo tada, kai lapkritį pasirašė tarpininkaujant Rusijai su Azerbaidžanu pasiektą ugnies nutraukimo susitarimą, kuris leido nutraukti šešias savaites trukusias kovas dėl ginčijamo Kalnų Karabacho regiono kontrolės.