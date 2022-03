Seimas po pateikimo ketvirtadienį nepritarė jo pateiktam įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projektui ir nesutiko jo tobulinti. Siūlytos įstatymo pataisos buvo atmestos.

Už projektą po pateikimo balsavo tik 17 Seimo narių, prieš buvo 53, susilaikė 22 tautos atstovai.

Kritikuodamas projektą Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas pastebėjo, kad Konstitucijoje priverstinis darbas yra draudžiamas.

Jam pritardamas konservatorius Edmundas Pupinis tvirtino, kad nereikia tokių „žeminančių įstatymų, tuo užsiima įdarbinimo tarnybos“.

„Projekto tikslas – įdarbinti neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusius darbingus asmenis tam, kad būtų palengvinta jų išlaikymo našta. Daugelyje Lietuvos įmonių trūksta darbuotojų, įdarbinami net kaliniai, todėl siūlomas projektas palengvintų situaciją darbo rinkoje. Be to, planuojantiems neteisėtai kirsti Lietuvos sieną sumažintume motyvaciją veržtis į ES per Lietuvą“, – sako Seimo narys P. Gražulis.

Į įstatymą jis siūlė įrašyti, kad „darbingi prieglobsčio prašytojai, kol bus nagrinėjami jų prašymai dėl prieglobsčio suteikimo, turi būti įdarbinti darbo rinkoje ir (arba) viešuosiuose darbuose, įskaitant pasienio fizinio barjero statybą“.

P. Gražulis pastebi, kad šiuo metu teisės aktai draudžia neteisėtai Lietuvos Respublikos valstybės sieną kirtusius darbingus asmenis įdarbinti.