„Jeigu tai priklausytų tik nuo manęs, sutikčiau, kad būtų atstatytas septynių skaičius, vėl duodama opozicijai dar viena vieta, bet kol kas tokios valios įgyvendinti nėra galimybių“, – trečiadienį Žinių radijui sakė jis. Parlamento vadovo teigimu, tam nepritaria valdančioji dauguma. Dabar Seime yra penki parlamento vicepirmininkai. Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis antradienį Seimui pateikė Seimo statuto pataisą, kad parlamento pirmininkas turėtų ne daugiau kaip šešis pavaduotojus. Naujas postas valdantiesiems reikalingas, nes opozicine buvusi partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcija nutarė palaikyti valdančiąją daugumą ir jos atstovą norima skirti Seimo pirmininko pavaduotoju. Susiję straipsniai: Nauja Seimo vicepirmininko pareigybė kainuos per 100 tūkst. eurų Seimui planuojama pateikti siūlymą padidinti Seimo vicepirmininkų skaičių „Tvarkiečiai“ yra sakę, kad į šį postą turėtų būti siūlomas partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis. „Užtikrinant Lietuvai ramybę, atsiranda tas postas, kad jie galėtų atstovauti savo programai ir valdybai. Natūralus procesas, kad plečiant koaliciją turi plėstis ir žmonės, atstovaujantys tai koalicijai“, – trečiadienį sakė V. Pranckietis. Antradienį vieno balso persvara po pateikimo pritarta ir liberalo Eugenijaus Gentvilo statuto pataisai, kad parlamento opozicija turėtų ne mažiau kaip du Seimo vicepirmininkus. Anot liberalo, dabartinė tvarka, kai iš penkių Seimo vicepirmininkų tik vienas postas priklauso opozicijai, nors beveik pusė parlamento yra opozicijoje, nėra teisinga. Tuoj po Seimo rinkimų, 2016 metų lapkritį, „valstiečiai“ pakeitė Seimo statutą ir sumažino parlamento vadovo pavaduotojų skaičių nuo septynių iki penkių.

